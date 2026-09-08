Trompadas y empujones en un colectivo de la Red Tulum dejó cuatro detenidos

Un grupo de hombres protagonizó una pelea dentro de un colectivo de la línea 441, en Angaco. La Policía intervino y detuvo a cuatro personas que quedaron a disposición de la Justicia.

La gresca se produjo en el interior de la Línea 441, en Angaco.

Una pelea dentro de un colectivo de la Red Tulum terminó con cuatro hombres detenidos durante la noche del lunes, luego de que la Policía fuera alertada sobre un grupo de personas que se estaba golpeando en el interior de una unidad.

El episodio ocurrió en inmediaciones de calle Segovia y Santa María de Oro, a la altura de los semáforos del boulevard. Según el relato policial, un efectivo que había salido de la Comisaría 20ª fue advertido por un transeúnte sobre lo que estaba ocurriendo dentro de un colectivo de la línea 441.

El uniformado se dirigió hasta el lugar a bordo del móvil Halcón TW-06, perteneciente a la base Las Tapias. Al llegar, observó a los sujetos señalados y solicitó colaboración a personal de la Comisaría 20ª antes de ingresar al colectivo.

De acuerdo con el informe, junto a un oficial ayudante y una agente de esa dependencia, los efectivos intervinieron para frenar la pelea y reducir a cuatro hombres, quienes habrían estado protagonizando una agresión física entre ellos.

Los detenidos fueron identificados como Leonardo Carrizo, Lautaro Carrizo, Ángel Jesús Verón Chavero y Franco Germán Cortez Caballero.