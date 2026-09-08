Motochorros asesinaron de un balazo por la espalda a un joven de 23 años durante un robo

David Elías Ojeda Vázquez, de 23 años, fue asesinado de un balazo por la espalda durante un robo de moto en José C. Paz. El ataque ocurrió el lunes por la noche en Sol y Verde, cuando el joven regresaba a su casa después de haber ido al gimnasio.

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Según la reconstrucción inicial, Ojeda Vázquez circulaba en su moto por el barrio cuando comenzó a ser perseguido por dos delincuentes que también se movilizaban en un vehículo similar. Los sospechosos llevaban ropa parecida a la utilizada por repartidores de aplicaciones de delivery.

El ataque ocurrió en la esquina de Polonia y Piñero. Allí, los delincuentes lo interceptaron y lo amenazaron con un arma de fuego para que entregara la moto.

El joven intentó escapar, pero uno de los asaltantes le disparó por la espalda. Ojeda Vázquez cayó sobre la vereda y los delincuentes huyeron del lugar llevándose su vehículo.

Una ambulancia llegó minutos después y trasladó al joven al Hospital Mercante. Sin embargo, murió al llegar como consecuencia de la herida de bala.

No hay detenidos y buscan a los atacantes

El crimen es investigado por la UFI N° 18 Descentralizada de Malvinas Argentinas y fue caratulado como homicidio criminis causa.

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona y otros elementos que puedan permitir identificar a los autores. Hasta el momento, la moto robada no fue recuperada y no hay detenidos.

Mientras avanza la investigación, familiares y amigos de la víctima preparan movilizaciones y cortes sobre la Ruta 197 para reclamar avances en el esclarecimiento del crimen.

El dolor de la familia

José Luis, padre de “Tito”, como llamaban al joven, habló ante las cámaras de TN y expresó su bronca por el asesinato. “Siento mucha bronca, quisiera que se haga un poquito de justicia”, manifestó.

El hombre contó que su hijo trabajaba durante el día y por las tardes iba al gimnasio. También lo recordó como un joven sano y aseguró que no consumía alcohol ni fumaba.

“Que estas ratas inmundas lo maten por la espalda”, expresó con indignación al reclamar mayores avances de la investigación.

Junto a la familia también se encontraban vecinos que trabajan como repartidores y que llegaron con sus motos. Para ellos, el crimen volvió a poner en evidencia el temor que sienten al circular por las calles.

“Ya no nos preocupamos por llegar a la semana o a fin de mes, sino de volver a nuestras casas”, expresó uno de los trabajadores.