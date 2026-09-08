El gerente de un reconocido restaurante argentino de Miami fue detenido tras asesinar a su madre

El gerente de un restaurante argentino de Miami fue detenido luego de que su madre fuera encontrada muerta con múltiples puñaladas en su departamento del piso 47 en el Solitair Brickell Apartments, uno de los edificios más exclusivos de la ciudad.

"Somos sicarios": dos jóvenes hicieron un streaming desde un centro de menores de Mendoza y desafiaron a que buscaran sus causas

Trompadas y empujones en un colectivo de la Red Tulum dejó cuatro detenidos

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes 4 de septiembre, cuando Stefano Cremasco Cicero, de 36 años, fue detenido y acusado de homicidio en segundo grado con uso de arma.

Según el reporte policial, el propio Cremasco Cicero se acercó a una repartidora de comida en el lobby del edificio y le pidió que llamara al 911.

La repartidora contó que Cremasco Cicero la dejó ingresar al edificio y le entregó su teléfono para que hablara con el operador del 911. Cuando intentó devolverle el celular, él se negó a recibirlo y finalmente se lo entregó a los oficiales al llegar.

Cómo fue el hallazgo y la reacción del acusado

Al ser abordado por la policía, Cremasco Cicero declaró: “Me estaba defendiendo”, según informó la revista People.

Dentro del departamento, los agentes encontraron a la madre del acusado detrás de la puerta de entrada, cubierta de sangre y con múltiples heridas de arma blanca. Además, hallaron varias cuchillas de cocina con restos de sangre, vidrios rotos y una botella de vino destrozada.

Paramédicos llegaron al lugar y declararon a la mujer muerta, aproximadamente a las 5:08 .

El contexto familiar y las horas previas al crimen

La investigación reveló que la madre de Cremasco Cicero estaba de visita en Miami, proveniente de México, y que la relación entre ambos era distante desde el divorcio de los padres. Así lo confirmó la esposa del acusado, quien se encontraba en París al momento del hecho.

Las cámaras de seguridad del edificio registraron a madre e hijo regresando juntos al departamento alrededor de las 22:32.

Horas más tarde, a las 4:26 de la madrugada, las imágenes mostraron a Cremasco Cicero saliendo solo en el ascensor, con la ropa ensangrentada y un cuchillo en la mano.

El perfil del acusado y la investigación en curso

Cremasco Cicero se desempeñaba como gerente operativo de 1986 Steak House, un restaurante argentino situado en Coconut Grove y, según el expediente, atravesaba un período de fuerte estrés por la inminente apertura de un nuevo local.

“1986 Steak House es una parrilla argentina elegante, pero sencilla que honra sus raíces mientras rompe con los límites y se inspira en los restaurantes de carnes estadounidenses”, dijo Cremasco Cicero al diario Nuevo Herald tras la apertura del local.

El nombre del restaurante hace referencia a la victoria de Argentina en el Mundial de 1986, celebrado en México.

La policía de Miami calificó el hecho como un episodio aislado y de índole doméstica. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias exactas del crimen y determinar si hubo algún desencadenante previo.