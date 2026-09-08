    • 8 de septiembre de 2026 - 16:41

    Intentaron escapar, insultaron a la Policía y terminaron presos por drogas en Caucete

    Dos personas fueron aprehendidas tras intentar evadir un control policial e iniciar una fuga que terminó en la Ruta 20. En la requisa, los efectivos secuestraron estupefacientes, dinero en efectivo y elementos de corte.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un operativo policial en el departamento Caucete culminó con la detención de una pareja luego de una persecución que se extendió por varias cuadras. El procedimiento se activó cuando el conductor de un vehículo realizó un giro en U al notar la presencia de los efectivos, dándose a la fuga por calle Alem en dirección a la Ruta 20 e ignorando las señales sonoras, lumínicas y la voz de alto.

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    El seguimiento finalizó a la altura de la estación de servicio Shell, donde los sospechosos fueron interceptados. Al descender del rodado, ambos adoptaron una actitud ofuscada e insultaron al personal policial.

    Durante el palpado de urgencia y la requisa vehicular, los uniformados hallaron elementos clave para la investigación: una riñonera con una importante cantidad de dinero en efectivo, un frasco con hojas verdes, una bolsa y un billete de dos mil pesos doblado en forma de sobre con polvo blanco en su interior. Además, se incautaron dos cucharas con restos de la misma sustancia, un arma blanca con mango de madera, una balanza de precisión y dos paquetes de bicarbonato, comúnmente utilizado como sustancia de corte.

    Ante estos elementos, se dio intervención bajo la sospecha de infracción a la Ley 941-R, que penaliza la tenencia y comercialización de estupefacientes. La pareja quedó aprehendida a disposición de la justicia, mientras que el automóvil fue radiado de circulación debido a la falta de documentación obligatoria.

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