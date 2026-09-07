Femicidio en Merlo: asesinó a puñaladas a su esposa y dijo a la Policía "se me fue la mano"

Una discusión terminó de la peor manera durante la madrugada del domingo en una vivienda de Merlo, Buenos Aires . Un hombre de 64 años asesinó a puñaladas a su esposa y, cuando los efectivos llegaron al lugar, habría confesado el crimen con una estremecedora frase: “Se me fue la mano” .

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El hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle Asunción al 2800 . Un familiar de la pareja llamó al 911 y alertó sobre la situación, lo que permitió que la Policía llegara hasta el domicilio.

Al ingresar, los efectivos encontraron a Silvia Beatriz Mina, de 62 años , tendida en el piso y ya sin vida. La mujer presentaba múltiples cortes en distintas partes del cuerpo y había un gran charco de sangre a su alrededor.

A pocos metros estaba su esposo, Marcelo Tesio, de 64 años , quien también tenía heridas cortantes en los brazos y el cuello.

Tesio fue trasladado de urgencia al hospital Mariano y Luciano de la Vega , ubicado en Moreno, donde recibió atención médica por las lesiones que presentaba.

Luego de ser asistido, recibió el alta médica y quedó detenido y a disposición de la Justicia. El fiscal Leandro Vaccaro, titular de la UFI N° 11 de Morón, tiene previsto tomarle declaración indagatoria este lunes.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron una cuchilla que habría sido utilizada en el ataque y que será sometida a las pericias correspondientes.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, no existían denuncias previas por violencia entre la pareja.

La investigación busca ahora reconstruir qué ocurrió durante la discusión y determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque que terminó con la vida de Silvia Mina.