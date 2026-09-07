José Andrés Quednau, el caníbal argentino que mató, mutiló y se comió el corazón de su víctima: espera el juicio

Uno de los crímenes más macabros de los últimos años tuvo lugar en un camino terrado de Cerro Corá, en la provincia de Misiones . El 7 de septiembre de 2022 Lorenzo Ramón Da Rosa (40), su pareja Teresa y el hijo de ésta caminaban por un sendero cuando fueron emboscados por José Andrés Quednau, un carbonero de la zona y expareja de la mujer, quien atacó de forma feroz a Da Rosa dándole más de 50 machetazos hasta matarlo.

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El homicidio del hombre de 40 años que tenía una de sus piernas amputada fue realmente despiadado, ya que Quednau además de asestar los múltiples machetazos a la víctima, esperó a las autoridades sosteniendo el arma blanca y ensangrentado, a pocos metros del cuerpo mutilado. Justamente, las investigaciones y testimonios posteriores apuntaron que el asesino realizó actos de mutilación extremos en la escena.

A cuatro años del asesinato, la causa está a la espera de que se fije la fecha de juicio que Quednau debería enfrentar por el delito de homicidio calificado con ensañamiento y alevosía. Figura que contempla como único veredicto la prisión perpetua.

Según se pudo reconstruir en base al expediente que fue elevado a juicio dos años después del atroz hecho, todo se remonta a la tarde de ese 7 de septiembre, cuando la pareja y el hijo de la mujer -menor de edad- iba caminando hacia la casa de un vecino.

En un momento del recorrido Lorenzo le pidió a la mujer que saque un poco de tabaco de su mochila. Fue en ese instante que de la nada apareció Quednau, quien en primer lugar comenzó a insultar a la pareja -con quien mantuvo una relación durante 6 años-, asegurando que ellos dos lo insultaron con anterioridad.

En primer lugar, Quednau habría atacado a la mujer, dándole un corte en la cara y lanzándole un machetazo en la zona pectoral. Agresión que no llegó a lesionarla debido a que dio en el celular que tenía Teresa.

En tanto, el hijo de la mujer la socorrió y la llevó hasta la casa más cercana, dejando tanto a Lorenzo como a su agresor en el camino. Minutos después, cerca de las 15.30, un vecino se encontró con una trágica escena: Lorenzo yacía en el suelo sin vida y con 50 cortes de arma blanca en distintas partes del cuerpo, mientras que Quednau permanecía sentado a su lado con el arma homicida.

Justamente, un llamado al 911 fue la alerta del crimen que sacudió a toda la provincia por lo macabro que fue. A partir de las pericias, se pudo determinar que Quednau no sólo mató y mutiló a la víctima, sino que hasta comió parte de su corazón y ató las muletas con sus intestinos en forma de cruz.

Si bien cuando llegó la Policía al lugar, el hombre habría confesado ser el asesino de Da Rosa, indicando además que le faltó tiempo para terminar de comer el corazón de la víctima, a la hora de ser indagado en el Juzgado de Instrucción Seis de Posadas optó por guardar silencio y sólo recibió formalmente la imputación.

Imputable

La atrocidad de la escena con la que se toparon los policías hicieron dudar entonces de si Quednau padecía algún trastorno mental. Precisamente, cuando el fiscal René Casals resolvió requerir la elevación a juicio también le pidió al juez instructor Ricardo Balor que el imputado sea trasladado a un centro de salud mental para una correspondiente contención y tratamiento que definiría si es imputable o no.

Finalmente, en 2023 se conocieron los resultados de un informe psicológico a cargo del Cuerpo Médico Forense, el cual ratificó que el acusado reconoce la criminalidad de sus actos y que está en condiciones de ser juzgado.