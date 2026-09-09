Reactivaron la causa contra Martín Insaurralde y Jésica Cirio por presunto enriquecimiento ilícito

La Justicia Federal reactivó la investigación contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero . El juez Juan Tomás Rodríguez Ponte ordenó nuevas medidas para reconstruir comunicaciones, movimientos financieros y posibles fondos en el exterior.

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Entre las diligencias dispuestas, el magistrado solicitó el detalle de las llamadas y mensajes entrantes y salientes de Insaurralde y Cirio, con información sobre fechas, horarios, duración y líneas de origen y destino.

Además, pidió determinar si las compañías telefónicas cuentan con registros que permitan establecer la ubicación o geolocalización de los dispositivos . Esta medida podría ser relevante para determinar si las grabaciones en las que Cirio aparece recorriendo un vestidor con fajos de dólares fueron realizadas con su teléfono y si los registros permiten ubicarla en la mansión de San Vicente.

El juez también pidió a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) que extraiga y analice los videos aportados por la Fundación Apolo.

Las imágenes tienen un papel central en el expediente luego de que una pericia de la Policía Federal determinara que el lugar mostrado en las grabaciones coincide con un sector de la planta alta de la propiedad que Insaurralde tenía en Fincas de San Vicente.

Otro relevamiento detectó marcas y modificaciones en ese sector de la vivienda. En agosto, Rodríguez Ponte rechazó los planteos de la defensa de Insaurralde para excluir los videos de la investigación, por lo que el material continúa incorporado como evidencia.

Investigan cuentas y propiedades vinculadas a Insaurralde

Las nuevas medidas también apuntan a reconstruir el patrimonio y los movimientos financieros del exintendente de Lomas de Zamora.

El magistrado solicitó al Registro de la Propiedad bonaerense que informe si Sasaxa Libero S.A., sociedad vinculada a Insaurralde, posee inmuebles a su nombre. También requirió a ARCA información sobre la facturación de la empresa.

A los bancos Provincia, Piano y Santander les pidió datos sobre movimientos de cuentas relacionadas con el exfuncionario. Una de las medidas apunta además a Uruguay, donde la Justicia busca información sobre una cuenta bancaria que estaría vinculada con Insaurralde.

El expediente también volvió a poner el foco en la propiedad de San Vicente y en un préstamo realizado por Cirio a Insaurralde. En ese marco, la UIF deberá informar si el escribano Cohen cumplió con las normas vigentes al certificar una firma de Cirio en enero de 2023.

Una pericia detectó un saldo negativo

La investigación patrimonial ya había encontrado inconsistencias en las cuentas de Insaurralde. Una pericia contable realizada por especialistas de la Corte Suprema estableció que el exfuncionario declaró ingresos por $87.171.401, mientras que sus egresos alcanzaron los $99.975.141 durante el período analizado.

Al cruzar ingresos, gastos y aplicaciones patrimoniales, los peritos calcularon un saldo negativo acumulado de $19.647.220,14.

Las medidas también alcanzan a Gastón Barrachina, sobrino de Insaurralde y uno de los socios de Sasaxa Libero S.A. La Justicia solicitó sus movimientos migratorios para reconstruir sus viajes y salidas del país.

La causa se inició en 2023, después de que se conocieran las imágenes del viaje de Insaurralde y Sofía Clerici a Marbella. Clerici fue sobreseída en agosto, aunque la fiscalía apeló esa decisión y el fiscal ante la Cámara Federal de La Plata, Diego Iglesias, pidió que el sobreseimiento sea revocado y que continúe bajo investigación.