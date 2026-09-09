Caso ANDIS: el fiscal pidió citar como testigo a la exnovia de Fernando Cerimedo

El fiscal federal Franco Picardi pidió que Nadia Beller, exnovia de Fernando Cerimedo, sea citada como testigo en la causa que investiga presuntas irregularidades y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La abogada, que fue baleada en Bolivia, ya fue notificada del pedido.

Reactivaron la causa contra Martín Insaurralde y Jésica Cirio por presunto enriquecimiento ilícito

Femicidio: le dio un balazo a su novia de 18 años en el cuello e hirió a su suegro tras una discusión

La solicitud fue presentada días atrás ante la autoridad central boliviana a través de la Cancillería. Picardi pidió además que fiscales de ese país acompañen a Beller durante su declaración.

Por su estado de salud tras recibir tres disparos, la abogada podría declarar de manera virtual en las próximas semanas, aunque por el momento no existe una fecha confirmada.

El pedido del fiscal se produjo luego de que la diputada Marcela Pagano solicitara que Beller fuera convocada “con carácter urgente”, a partir de las declaraciones que realizó en medios de comunicación sobre la investigación en ANDIS.

Desde la clínica donde permanecía internada tras el ataque, Beller brindó una entrevista a Radio Rivadavia y aseguró que Cerimedo y su esposa, Natalia Basil, habían sido quienes filtraron los audios que dieron origen a la investigación.

Según sostuvo la abogada, cuenta con grabaciones que respaldarían sus afirmaciones y que involucrarían a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei.

Piden que entregue las grabaciones

Tras esas declaraciones, Pagano también solicitó a la Justicia que Beller aporte las grabaciones que asegura tener para que sean analizadas e incorporadas al expediente.

La legisladora sostuvo que el eventual testimonio de la abogada y el contenido de esas grabaciones podrían ser relevantes para determinar el origen de los audios que dieron lugar a la causa.

Ahora, la Justicia Federal busca avanzar con la declaración de Beller, aunque resta definir cuándo y bajo qué modalidad se concretará.