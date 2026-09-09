    • 9 de septiembre de 2026 - 14:33

    Quiso escapar al ver a la Policía: lo atraparon con cocaína y una balanza en Capital

    El sospechoso fue interceptado durante una recorrida preventiva. La droga, dinero y otros elementos fueron secuestrados y quedó vinculado a una causa federal.

    La cocaína hallada durante el procedimiento.

    La cocaína hallada durante el procedimiento.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 33 años quedó a disposición de la Justicia Federal luego de ser detenido durante un procedimiento preventivo en Capital. Según informaron fuentes policiales, llevaba 63 gramos de cocaína, una balanza de precisión y dinero en efectivo, entre otros elementos.

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    El procedimiento fue realizado por personal del Cuerpo Especial de Vigilancia, que se encontraba realizando recorridas de prevención cuando observó al hombre en actitud sospechosa.

    Al advertir la presencia policial, el sujeto aceleró el paso y tomó por calle Mendoza hacia el sur. Los efectivos lograron interceptarlo en la esquina de Mendoza y Mitre, donde fue identificado como Licciardi Miranda, de 33 años.

    Durante el procedimiento, los policías le solicitaron que exhibiera sus pertenencias. En el interior de un morral negro encontraron una bolsa de nylon transparente que contenía una sustancia granulada de color blanco y una balanza de precisión negra con detalles azul y gris.

    La prueba confirmó que era cocaína

    Ante el hallazgo, se dio intervención al Departamento Drogas Ilegales, cuyo personal realizó una prueba de campo en presencia de testigos. El análisis arrojó resultado positivo para cocaína y determinó un peso total de 63 gramos.

    Por disposición de la fiscal federal interviniente, se procedió al secuestro de la sustancia, dinero en efectivo, la balanza de precisión y un iPhone 17 Pro de color naranja, que llevaba una funda del mismo tono.

    El hombre quedó vinculado a una investigación por una presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes y fue citado a sede judicial federal. Luego del procedimiento, se dispuso su licenciamiento.

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