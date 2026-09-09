    • 9 de septiembre de 2026 - 08:43

    Identificaron al motociclista que murió en un accidente en Pocito

    El siniestro ocurrió alrededor de las 2.50 de este miércoles en calle Mendoza y Calle 11. La víctima tenía 27 años.

    Choque fatal en Pocito.

    Choque fatal en Pocito.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    De acuerdo con el informe de la UFI Delitos Especiales, el siniestro ocurrió aproximadamente a las 2:50 de la madrugada. Saavedra circulaba por Calle 11 en dirección este-oeste y habría atravesado la rotonda ubicada en la intersección con calle Mendoza.

    Por motivos que todavía son investigados, habría perdido el control de la motocicleta e impactado contra el cordón de la esquina norte. Como consecuencia del fuerte impacto, el joven cayó sobre la vereda y quedó tendido en el lugar.

    Mientras tanto, la motocicleta continuó desplazándose y se arrastró aproximadamente 40 o 50 metros sobre Calle 11.

    Tras el accidente, trabajaron en el lugar efectivos de Comisaría Séptima, personal de Policía Científica y miembros de la Brigada de Delitos Especiales, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el siniestro.

    El fiscal que interviene en la causa ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado para la realización de la autopsia.

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