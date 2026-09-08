    • 8 de septiembre de 2026 - 10:54

    Filmaron a unos alumnos de una escuela de Pocito: aseguran que tomaban alcohol dentro del aula

    Un grupo de estudiantes de la Escuela Rudecindo Rojo habría sido registrado mientras se pasaba una botella de vidrio con una bebida blanca en el interior de un aula. Se desconoce si estaban en horario de clases o durante un recreo.

    Captura de video.

    Captura de video.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un grupo de alumnos de la Escuela Rudecindo Rojo, en Pocito, habría sido sorprendido mientras consumía alcohol dentro de un aula. Según las imágenes que comenzaron a circular, varios estudiantes aparecen reunidos y pasándose entre ellos una botella de vidrio que contiene una bebida de color blanco.

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    De acuerdo con fuentes consultadas, se trataría de alumnos de 4° año del establecimiento. Las imágenes permiten observar a los estudiantes manipulando la botella dentro de lo que sería un aula, aunque por el momento no se pudo determinar cuándo fueron tomadas ni bajo qué circunstancias ocurrió la situación.

    Investigan qué ocurrió dentro del aula

    Hasta el momento, se desconocen mayores detalles sobre el episodio. No trascendió si la situación fue advertida por docentes o preceptores ni si llegó a conocimiento de las autoridades de la institución.

    Tampoco está claro si los estudiantes se encontraban en plena clase, durante un recreo o en otro momento de la jornada escolar cuando se registraron las imágenes.

    El hecho generó preocupación debido a que se trataría de menores de edad y a que el supuesto consumo de alcohol habría ocurrido dentro de las instalaciones de la escuela. Por ahora, no se informó si se adoptaron medidas disciplinarias o si las autoridades educativas iniciaron alguna actuación para determinar qué sucedió.

    * Video: gentileza Los Cazadores de noticias.

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