Giro en el ataque a un prestamista en Santa Lucía: aseguran que su cliente le tendió una trampa para robarle

La investigación por el violento enfrentamiento ocurrido en una vivienda de Santa Lucía dio un giro luego de la declaración de la víctima ante los investigadores. Según Fiscalía, Franco Ezequiel Rodríguez Páez, de 36 años, no habría regresado a la casa del prestamista para pedir más dinero, sino que habría preparado una emboscada para robarle .

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El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en la vivienda de Ricardo Javier Martínez, de 38 años , quien cumple una condena bajo prisión domiciliaria y se dedica a prestar dinero.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía en la audiencia de formalización frente a la jueza Mabel Moya , Rodríguez conocía a Martínez porque ya había recurrido varias veces a él para obtener préstamos. Esa madrugada le pidió $50.000 , pero recibió $20.000 y se retiró.

Poco después volvió a la vivienda y pidió otros $10.000. Ese segundo ingreso habría sido parte del plan. El sospechoso habría llegado acompañado por otras personas que permanecieron escondidas en las inmediaciones , mientras él buscaba una excusa para ingresar nuevamente.

Según explicó la fiscal del caso Daniela Pringles en rueda de prensa , a partir de los datos surgidos de la investigación y el relato de la víctima, Rodríguez habría dicho que tenía miedo porque lo estaban persiguiendo y necesitaba ayuda. Martínez le creyó al punto de llamar al 911 para pedir asistencia policial .

Sin embargo, mientras esperaba la llegada de los efectivos, comenzó a observar movimientos de personas ocultas afuera de la casa y advirtió lo que, según la hipótesis fiscal, estaba por suceder.

El ataque y una pelea de media hora

La UFI Genérica sostiene que Rodríguez atacó primero a Martínez con un cuchillo, provocándole una herida en el ojo y otra en el cuello. El prestamista logró reaccionar, tomó otro cuchillo que tenía dentro de la vivienda y comenzó a defenderse.

En medio del forcejeo apareció un hacha que estaba en la casa, utilizada habitualmente para trabajos en la vivienda. Según Pringles, Rodríguez la tomó y golpeó con ella a Martínez.

A partir de allí se desató una violenta pelea cuerpo a cuerpo que se habría extendido durante aproximadamente media hora. Ambos terminaron en el piso, entre golpes y heridas, hasta que finalmente fueron encontrados por la Policía.

La hija menor de Martínez habría ingresado en ese momento, vio la escena y salió a pedir ayuda a sus familiares. Los efectivos llegaron poco después y encontraron a los dos hombres ensangrentados y heridos.

La Fiscalía habla de legítima defensa del prestamista

Uno de los puntos centrales de la investigación será determinar la responsabilidad de cada protagonista. La fiscal Pringles aseguró que, hasta el momento, solo existe una denuncia presentada por Martínez y que la evidencia reunida durante la madrugada respalda la hipótesis de un ataque ilegítimo por parte de Rodríguez.

La funcionaria incluso señaló que, por la cantidad de agresiones, la situación pudo haber terminado en un homicidio, aunque finalmente las lesiones fueron consideradas leves debido al estado físico de la víctima.

La audiencia de formalización comenzó este miércoles, pero pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves por su extensión. La Fiscalía anticipó que solicitará prisión preventiva para Rodríguez mientras avanza la investigación.

El caso, así, dejó de ser presentado solamente como una pelea entre dos hombres: para la acusación, el enfrentamiento habría comenzado con una trampa diseñada para entrar a la casa de un prestamista y robarle el dinero que tenía allí.