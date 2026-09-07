Es prestamista y cumple condena por amenazar a un cliente: ahora otro lo atacó con un machete porque no le quería dar más plata

La madrugada del domingo 6 de septiembre terminó con dos hombres heridos y una violenta pelea en una vivienda ubicada en la zona de Avenida Benavídez y Chacabuco , en el límite entre Santa Lucía y Chimbas. El caso tiene como protagonista a un prestamista que actualmente cumple una condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria .

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El hombre fue identificado como Ricardo Javier Martínez, de 38 años , quien reconoció ante los policías que se dedica a prestar dinero desde su domicilio. Martínez ya tiene antecedentes judiciales vinculados con esa actividad. Según la investigación de una causa anterior, había sido condenado por un episodio en el que amenazaba y utilizaba armas de fuego para reclamar deudas a personas que no cumplían con los pagos .

Ahora, paradójicamente, terminó siendo víctima de un violento ataque durante una operación de préstamo.

Todo comenzó alrededor de las 3 de la madrugada , cuando Franco Ezequiel Rodríguez, de 36 años , llegó a la casa de Martínez para solicitarle dinero. Según la reconstrucción inicial, el prestamista le entregó una suma y el hombre se retiró.

Pero minutos después, Rodríguez regresó. Esta vez pretendía obtener más dinero. Martínez le habría respondido que no podía entregarle la suma solicitada porque no contaba con ella en ese momento.

La discusión rápidamente escaló. De acuerdo con la información reunida hasta ahora, Rodríguez ingresó nuevamente a la vivienda y se inició una pelea cuerpo a cuerpo. En medio del enfrentamiento fueron utilizados un hacha y un cuchillo, provocándose ambos múltiples heridas cortantes.

Cuando llegó la Policía, encontró una importante cantidad de sangre dentro del inmueble. El servicio de emergencias trasladó a los dos hombres al Hospital Rawson bajo Código Rojo. A pesar de la gravedad que aparentaban las heridas, ambos ingresaron conscientes y estables y posteriormente se determinó que las lesiones eran leves y no ponían en riesgo sus vidas.

La violencia continuó en el hospital

El conflicto no terminó con el traslado de los heridos. Mientras ambos recibían asistencia médica en el Rawson, familiares de los protagonistas se enfrentaron y protagonizaron un nuevo episodio de violencia dentro del hospital.

La situación obligó a intervenir para evitar que el conflicto escalara nuevamente. Sin embargo, no se registraron daños materiales como consecuencia de ese enfrentamiento.

Mientras tanto, la investigación judicial, encabezada por la fiscal Daniela Pringles, de la UFI Genérica, intenta establecer qué ocurrió exactamente dentro de la vivienda y qué responsabilidad tuvo cada uno de los protagonistas.

La vivienda fue preservada por orden de la Unidad de Abordaje Territorial (UAT) y personal de División Criminalística realizó tareas de levantamiento de rastros, huellas y fotografías. También se analizan registros de cámaras de seguridad.

Por el momento no hay detenidos. Además, se dispuso que las denuncias cruzadas realizadas por los protagonistas fueran derivadas a distintas comisarías, con el objetivo de evitar nuevos cruces entre las partes.

Ahora la Fiscalía deberá determinar cómo comenzó la agresión, quién utilizó primero las armas blancas y si corresponde imputar a alguno o a ambos hombres por el violento enfrentamiento.