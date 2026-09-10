Femicidio de Agostina Vega: elevaron a juicio la causa en la que Barrelier será juzgado por homicidio calificado

El fiscal Raúl Garzón cerró la investigación por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada a fines de mayo en Córdoba, y resolvió elevar la causa a juicio. Claudio Barrelier será juzgado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género.

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La resolución también alcanza a Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz , quienes serán sometidos a juicio acusados de encubrimiento agravado por su presunta participación posterior al crimen.

“Fue una investigación profunda y de alto contenido científico”, señaló un vocero de la causa al confirmar la decisión del fiscal. Garzón, además, continuará investigando otros hechos que surgieron durante la pesquisa y que podrían constituir delitos independientes del asesinato de Agostina.

La elevación a juicio generó cuestionamientos entre algunos de los abogados de los acusados. Eduardo Medina Allende , defensor de Fassetta, calificó la decisión como un “papelón” y sostuvo que todavía quedaban medidas de prueba pendientes.

El abogado adelantó que se opondrá a la elevación a juicio , al considerar que la investigación todavía presenta interrogantes. “Resulta demasiado fácil confundir sospecha con prueba, cercanía con participación y preguntas todavía abiertas con respuestas judicialmente demostradas”, argumentó.

Desde la representación de la familia de la víctima también hubo reparos. Fernanda Alaniz, abogada de Gabriel Vega, padre de Agostina, manifestó su disconformidad porque, según planteó, todavía deberían concretarse las detenciones de Viviana Brizuela, madre de Barrelier, y de un amigo del principal acusado conocido con el apodo de “Tele Vieja”.

En cambio, el abogado Carlos Nayi, representante de los abuelos de Agostina, consideró que la decisión del fiscal confirma las hipótesis que había planteado la querella durante la investigación.

Nayi sostuvo que Barrelier era “el jefe de la banda” y que los demás acusados conformaban, según su interpretación de la causa, “un equipo de encubridores”. El letrado se mostró conforme con la elevación a juicio y señaló que el principal acusado podría recibir prisión perpetua en caso de ser encontrado culpable.

Ahora será la Justicia la que deberá determinar en el debate oral qué responsabilidad tuvo cada uno de los imputados y si las pruebas reunidas durante la investigación permiten acreditar las acusaciones formuladas por la fiscalía.