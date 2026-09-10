Un sujeto fue detenido en la Villa Seminario: intentó robar una moto, huyó y rompió un patrullero

Minutos de tensión se vivieron en el interior de la Villa Seminario en Rivadavia en la mañana de este jueves. Un sujeto intentó robar una motocicleta, huyó y fue aprehendido a las pocas cuadras. En el momento de la aprehensión rompió un patrullero. El hecho terminó con un procedimiento de Flagrancia por los delitos de Hurto y Daño Agravado, con intervención de la UFI Flagrancia.
Todo comenzó cerca de las 9.20, en inmediaciones de avenida Ignacio de la Roza 1777 Oeste, cuando un compañero del damnificado le advirtió que, a través de las cámaras de seguridad, observaba a un sujeto manipulando su motocicleta.
Según la información policial, el sospechoso estaba forcejeando la cadena que sujetaba la rueda con el asiento. Al advertir la situación, el propietario salió del lugar y el joven escapó en dirección a Villa Seminario.
Sin embargo, poco más de 30 minutos después, alrededor de las 9.52, el damnificado volvió a cruzarse con el sospechoso en Pueyrredón y Aberastain. Aunque el joven se había quitado el buzo, llevaba el mismo pantalón y la misma gorra, por lo que fue reconocido.
Personal de la Departamental 7 Oeste intervino y logró aprehenderlo. El detenido fue identificado como Chena, de 19 años.
Pero la situación no terminó allí. Una vez dentro del patrullero, el joven comenzó a golpear desde el interior y provocó daños en la puerta trasera del móvil, hecho que fue observado por los efectivos policiales y por la propia víctima.
Ante esta nueva situación, el ayudante fiscal se hizo presente en el lugar y se puso en marcha el procedimiento especial de Flagrancia, por los hechos atribuidos al joven.