Chimbas: encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en un canal de riego

Encuentran un cadáver en un cauce de riego en el departamento Chimbas. El cuerpo pertenece a un hombre de entre 40 y 50 años, cuyo hallazgo se produjo durante la tarde de este jueves en las inmediaciones del cruce de calle Díaz y calle 25 de Mayo.
El cuerpo de un hombre de entre 40 y 50 años fue hallado este jueves por la tarde en un cauce de riego en el departamento Chimbas. Personal policial intervino en el lugar y trasladó los restos a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia para determinar las causas de la muerte.
Encuentran un cadáver en un cauce de riego en el departamento Chimbas. El cuerpo pertenece a un hombre de entre 40 y 50 años, cuyo hallazgo se produjo durante la tarde de este jueves en las inmediaciones del cruce de calle Díaz y calle 25 de Mayo.
A simple vista, las primeras observaciones realizadas en el lugar por el personal policial indicaron que el cuerpo no presentaba lesiones visibles.
Ante la alerta, efectivos de la Subcomisaría Cipolletti se constituyeron rápidamente en la zona y organizaron todo el operativo de seguridad necesario para preservar la escena y proceder al levantamiento del cadáver.
Posteriormente, se coordinó el traslado del cuerpo hacia la Morgue Judicial. En dicho establecimiento se llevará a cabo la autopsia correspondiente para dilucidar las causas fehacientes del deceso y esclarecer si se trató de un hecho violento o de una autodeterminación.