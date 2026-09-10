Chimbas: encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en un canal de riego

El cuerpo de un hombre de entre 40 y 50 años fue hallado este jueves por la tarde en un cauce de riego en el departamento Chimbas. Personal policial intervino en el lugar y trasladó los restos a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia para determinar las causas de la muerte.

Encuentran un cadáver en un cauce de riego en el departamento Chimbas. El cuerpo pertenece a un hombre de entre 40 y 50 años, cuyo hallazgo se produjo durante la tarde de este jueves en las inmediaciones del cruce de calle Díaz y calle 25 de Mayo.

A simple vista, las primeras observaciones realizadas en el lugar por el personal policial indicaron que el cuerpo no presentaba lesiones visibles.

El operativo policial y el traslado a la Morgue Judicial Ante la alerta, efectivos de la Subcomisaría Cipolletti se constituyeron rápidamente en la zona y organizaron todo el operativo de seguridad necesario para preservar la escena y proceder al levantamiento del cadáver.