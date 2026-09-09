Chimbas realizó tareas de limpieza en canales de El Mogote Viejo para prevenir desbordes

Cuadrillas municipales trabajaron desde Villa Blanco hasta el Barrio Martín Fierro en el retiro de residuos domiciliarios y no domiciliarios. Este operativo busca agilizar la limpieza del cauce y mejorar las condiciones ante una eventual llegada de agua.

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La Municipalidad de Chimbas llevó adelante un operativo de limpieza en sectores de El Mogote Viejo, con tareas desplegadas desde Villa Blanco hasta el Barrio Martín Fierro, como parte de las acciones preventivas destinadas a mantener despejados los canales y reducir riesgos ante una posible llegada de agua.

Los trabajos estuvieron a cargo de cuadrillas municipales, que realizaron el retiro de residuos domiciliarios y no domiciliarios acumulados en el cauce y sus alrededores.

Durante el operativo también acompañó personal de Hidráulica, en una tarea conjunta orientada a agilizar la limpieza y facilitar el normal escurrimiento del agua en caso de que aumente el caudal.

La intervención tuvo un carácter preventivo, ya que la presencia de residuos y obstrucciones puede dificultar la circulación del agua y aumentar el riesgo de desbordes hacia sectores habitados.

La tarea se enmarca además en el trabajo de coordinación que Chimbas viene realizando para fortalecer la prevención, mantener limpios los cauces y actuar con anticipación ante situaciones que puedan afectar a los vecinos.