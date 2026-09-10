"No soy un femicida": el acusado de matar a su novia en Ituzaingó grabó un video antes de ser detenido

El joven de 19 años acusado de asesinar a su novia, Ruth Castro , en el partido bonaerense de Ituzaingó, grabó un video antes de ser detenido en el que intentó explicar lo ocurrido y negó haber cometido un femicidio. “No soy un femicida, yo la amaba”, sostuvo entre lágrimas.

Tres meses de prisión domiciliaria para el imputado por el ataque contra un prestamista en Santa Lucía

Femicidio de Agostina Vega: elevaron a juicio la causa en la que Barrelier será juzgado por homicidio calificado

Según relató Barrionuevo en la filmación, había llegado en un auto de aplicación hasta la vivienda de la víctima con la intención de buscar a su perro , pero afirmó que Ruth no quería entregárselo. En ese contexto, señaló que comenzó una discusión con el padre de la joven, Jorge González, a quien acusó de haberlo amenazado con dispararle.

El acusado contó que González se dirigió hacia la cocina para “agarrar algo” y que, cuando él avanzó hacia ese sector, comenzó un forcejeo. Fue entonces, según su versión, cuando se escucharon varios disparos.

Barrionuevo aseguró que no sabía que había un arma y relató que, durante el enfrentamiento, Ruth pasó por el lugar y recibió un disparo. Según su relato, la joven salió herida hacia el portón de la vivienda mientras intentaba escapar.

El joven también afirmó que González, quien resultó herido y se encuentra fuera de peligro, lo golpeó en el rostro con la culata del arma. Barrionuevo sostuvo que luego se acercó a Ruth, que estaba en el piso, y que intentó asistirla mientras agonizaba.

“Yo en ese momento me desespero”, relató el acusado en el video, en el que aseguró que después comenzó a pedir ayuda. Cuando Ruth murió, dijo haber quedado en estado de shock y asustado, por lo que abandonó el lugar.

Durante la madrugada, según manifestó, se enteró de que Castro había fallecido. “La amaba mucho, mi intención no era hacerle daño. No la maté, no soy un asesino, no soy un femicida”, sostuvo, mientras insistía en que ambos tenían planes de vivir juntos y formar una familia.

Barrionuevo aseguró además que tenía intención de entregarse a las autoridades, pero que decidió esperar para poder “decir la verdad”. El video fue registrado mientras se encontraba encapuchado y posteriormente quedó en manos de fuentes policiales.

El crimen ocurrió en una vivienda de Almagro al 2500, en medio de una supuesta discusión. Ruth fue trasladada al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, donde se constató su fallecimiento. Su padre también fue llevado al mismo centro asistencial.

Tras el hecho, Barrionuevo fue detenido en General Rodríguez. Además, fueron arrestados Héctor Nahuel Lobo y Carlos Míguez, acusados de encubrimiento por haberle dado alojamiento al joven el mismo día del crimen.

La investigación deberá determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y contrastar la versión entregada por el acusado con las pruebas reunidas en la causa.