Detuvieron al joven acusado de matar a su novia y balear a su suegro en Ituzaingó

El joven acusado de matar a su novia y herir a su suegro durante una discusión por celos en Ituzaingó fue detenido este miércoles en General Rodríguez, luego de permanecer prófugo durante un día. Se trata de Elías Barrionuevo, de 19 años, quien era buscado desde el ataque ocurrido el martes.

Caso Ángela "Lita" Álvarez: la autopsia confirmó que fue asfixiada y agravaron la acusación contra los saquedores

Walter Maciel rompió el silencio en el juicio por Loan: dijo que fue atropellado y apuntó a tres acusados

El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Almagro al 2500. Según la investigación, Barrionuevo discutió con su pareja, Ruth Camila Marful Castro, de 18 años, y cuando el padre de la joven intervino, el acusado habría sacado un arma y efectuado varios disparos. Uno de los proyectiles alcanzó a la joven en el cuello , mientras que su padrastro, Jorge González, recibió disparos en ambas piernas.

Después del ataque, Barrionuevo escapó del lugar y comenzó un operativo para localizarlo. La investigación quedó en manos de la DDI Morón y del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 4ª de Ituzaingó , que realizaron distintos procedimientos y analizaron cámaras de seguridad para reconstruir su recorrido.

Finalmente, los investigadores localizaron al sospechoso en General Rodríguez , donde fue detenido en la intersección de Bolivia y Mercedes. Según fuentes policiales, se encontraba caminando por la zona cuando fue interceptado.

Además, otras dos personas fueron aprehendidas y quedaron investigadas por encubrimiento , debido a que presuntamente habrían ayudado a Barrionuevo a ocultarse durante las horas posteriores al crimen.

La víctima murió en el hospital

Tras el ataque, Ruth fue encontrada gravemente herida en la vía pública y trasladada de urgencia al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó. Pese a la atención médica, murió como consecuencia de las heridas provocadas por el disparo.

Su padrastro también resultó herido durante el episodio. Recibió disparos en las piernas y, de acuerdo con información difundida posteriormente, sus heridas no pondrían en riesgo su vida.

En la escena, los investigadores secuestraron tres vainas y dos casquillos que corresponderían a una pistola calibre .380. El arma utilizada en el crimen todavía no había sido encontrada.

La relación y la investigación judicial

Familiares de la joven habían señalado que la relación con Barrionuevo era conflictiva. La abuela de Ruth contó que el acusado era muy celoso y que las discusiones entre ambos eran frecuentes.

La causa está a cargo de la UFI N° 11 del Departamento Judicial Morón, cuyos fiscales deberán determinar las circunstancias exactas del ataque y la responsabilidad de cada uno de los involucrados.