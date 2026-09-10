    • 10 de septiembre de 2026 - 07:49

    Cayó con un auto cargado de objetos robados y un sujeto terminó detenido tras cinco allanamientos

    Un hombre fue detenido en Rawson durante un operativo de la Brigada Oeste. Secuestraron un bolso, una notebook y varios objetos denunciados como robados.

    Elementos secuestrados.

    Elementos secuestrados.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un operativo de la Brigada Oeste permitió detener a un hombre y recuperar numerosos objetos que habían sido denunciados como sustraídos, luego de interceptar un Fiat Palio que circulaba con elementos de interés para una investigación. El procedimiento derivó en cinco allanamientos realizados en Rawson y Rivadavia, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

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    La investigación comenzó esta mañana, cuando efectivos interceptaron el vehículo y, a partir de los elementos encontrados, avanzaron con distintas medidas judiciales. El procedimiento principal se concretó en una vivienda ubicada en calle Perona y Álvarez Condarco, en Rawson, donde el resultado fue positivo.

    En ese lugar fue detenido Molina Ovejero, quien quedó imputado en la causa. Además, los investigadores secuestraron un bolso negro marca Fashion, que había sido denunciado como sustraído.

    Los cinco allanamientos

    De manera simultánea, los efectivos realizaron otros cuatro procedimientos. En el barrio Aramburu, en Rivadavia, encontraron y secuestraron una notebook Lenovo de color gris, también considerada de interés para la investigación.

    En tanto, un domicilio de calle Costa Canal, en Rivadavia, arrojó resultado negativo tanto para el secuestro de elementos como para detenciones.

    Los otros dos procedimientos se concretaron en el barrio Franklin, en Rawson. En uno de ellos no se encontraron objetos vinculados al expediente, aunque fue aprehendido Aballay por un expediente contravencional relacionado con desorden e insultos.

    El quinto allanamiento sí tuvo resultado positivo. Allí la Brigada Oeste secuestró dos cortadoras de fiambre de color gris, una computadora completa marca Performance —CPU, teclado, mouse y monitor— y un bolso con prendas de vestir. Según se informó, todos esos elementos habían sido denunciados como sustraídos en la Comisaría 7ª.

    Además, durante los procedimientos se incautaron otros objetos considerados de interés para la causa: una balanza de cocina marca Seis, un televisor Smart TCL de 50 pulgadas, un horno eléctrico Midea, una balanza comercial Caifan, una cafetera Stalyn, un termo de acero inoxidable, una pava eléctrica Liliana, un secador de pelo Nex y una planchita Atma.

    Por el momento, Molina Ovejero permanece detenido e imputado en la investigación, mientras que los pesquisas también buscan determinar el grado de vinculación de un hombre de apellido Paratores, señalado como relacionado con el conductor del Fiat Palio que fue interceptado al comienzo del procedimiento. El vehículo quedó secuestrado y será sometido a las pericias correspondientes.

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