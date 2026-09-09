Atropelló a una ciclista y la mató en Concepción: le quitaron el carnet por 4 meses

La Justicia resolvió que Raúl García permanezca sea imputado mientras avanza la investigación por el atropello que terminó con la muerte de una ciclista en Concepción . Como medida, la jueza Flavia Allende dispuso que el acusado no pueda conducir durante cuatro meses y fijó un plazo de ocho meses de Investigación Penal Preparatoria (IPP).

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García fue imputado por homicidio culposo por la muerte de Rosana Elina Patiño , quien falleció tres días después del siniestro vial ocurrido el 25 de octubre de 2025, alrededor de las 17:05 , en la intersección de Juan Jufré y Aberastain, en Concepción, Capital .

Durante la audiencia, el fiscal Roberto Ginsberg sostuvo que el automovilista es investigado como presunto autor de una conducción imprudente y negligente de un vehículo con motor . La investigación buscará determinar con precisión cómo se produjo el choque y las responsabilidades que pudieran corresponder.

Además de retirarle temporalmente el permiso para conducir, la Justicia impuso otras medidas para garantizar que García permanezca sujeto al proceso. Deberá presentarse una vez al mes en una comisaría y no podrá salir del país sin autorización judicial.

Uno de los puntos que deberá ser esclarecido es la mecánica del siniestro y el derecho de paso . Durante la audiencia se mencionó una versión según la cual Patiño habría circulado en contramano. La defensa aclaró que esa afirmación había sido realizada por un funcionario y no por su representado, por lo que pidió que esa circunstancia sea determinada mediante las pruebas.

La defensa también solicitó autorización para que García pudiera salir de la provincia, argumentando que ya tenía pasajes para asistir a un encuentro con el Papa. El líder de la Iglesia Católica León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre de 2026, en el marco de una gira sudamericana que también incluirá a Uruguay y Perú

Patiño murió tres días después del choque y, según se informó durante el proceso, donó sus órganos.

La causa continuará durante los próximos ocho meses con la incorporación de pruebas que permitan establecer cómo ocurrió el atropello y si la conducta del automovilista tuvo responsabilidad penal en la muerte de la ciclista.