Se hizo pasar por pasajero de Uber y terminó condenado con prisión por asaltar al conductor

Alberto Aguilera recibió 19 meses de prisión efectiva por el violento asalto a un conductor de Uber ocurrido en julio en Capital.

Un joven de 18 años se hizo pasar por pasajero de Uber para concretar un violento asalto contra un conductor en el barrio Costa Canal I, en Capital. La víctima fue atacada a golpes por tres sujetos y sufrió el robo de dinero en efectivo y un celular de alta gama.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 25 de julio, cuando el conductor llegó hasta el barrio tras recibir un pedido de viaje. Al detener su Peugeot 208, Aguilera habría iniciado el ataque junto a otros dos sujetos. Entre los tres golpearon al trabajador y le sustrajeron sus pertenencias.

Tras el asalto, la víctima logró comunicarse con el 911 y aportó las características de los agresores. A partir del aviso, efectivos policiales realizaron un recorrido por la zona y encontraron a los tres sospechosos, quienes posteriormente fueron reconocidos por el conductor.

Condenado a prisión efectiva Aguilera admitió su responsabilidad en un juicio abreviado y recibió una pena unificada de 19 meses de prisión efectiva, debido a que era reincidente. De esta manera, deberá cumplir la condena en el Penal de Chimbas.

La Justicia lo condenó por robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, además de contemplar el uso de un arma de utilería y la participación de un menor de edad en el hecho.