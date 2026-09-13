Se conoció el resultado de la autopsia del empresario y piloto de carreras que fue asesinado en Misiones

Alfredo Matías Wiebel, el empresario hotelero y corredor de carreras de 48 años, fue asesinado de cinco disparos durante un ataque ocurrido el viernes en Puerto Iguazú, Misiones, según reveló la autopsia.

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El informe realizado por la Morgue Judicial de Posadas ya fue incorporado al expediente, mientras la Policía provincial secuestró el sábado una pistola calibre 9 milímetros en la casa del principal acusado, el exsuegro de 82 años de la víctima, quien sigue internado bajo custodia.

Además del arma, incautaron un pantalón, un par de zapatillas y una campera de la casa del sospechoso. Ahora, serán sometidos a pericias para determinar si tienen relación con el asesinato.

Los investigadores establecieron hasta el momento que el crimen ocurrió cerca de las 11.30 en un local comercial ubicado entre las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez, en el barrio Zona Industrial.

En ese lugar estaba Wiebel cuando llegó el exsuegro, quien le habría recriminado una cuestión familiar. La discusión derivó en un ataque con un arma y el agresor escapó.

Minutos después, la víctima fue identificada: era un empresario hotelero y un piloto muy querido en el automovilismo misionero.

El sospechoso fue detenido poco después en una clínica privada de Puerto Iguazú, donde permanece internado con custodia policial.

Quién era Alfredo Wiebel, el empresario y el piloto asesinado en Misiones

Wiebel estaba vinculado desde hacía años al sector hotelero y gastronómico de Misiones. Junto a su hermano era dueño de la franquicia Holy, un restobar con locales en Puerto Iguazú y en la Costanera de Posadas. También estaba al frente del Z Hotel Boutique Iguazú, uno de los emprendimientos que formaban parte de su actividad empresarial.

Su nombre también era conocido fuera de los negocios. Wiebel fue piloto de carreras y compitió en distintas categorías del automovilismo, tanto en Misiones como a nivel nacional. Participó en el rally, en el TC 4000 Misionero y en el Procar 4000, donde corrió en la Clase B.

Entre las hipótesis que analiza la investigación aparecen posibles diferencias económicas y financieras entre Wiebel y elacusado. Por el momento, ese posible conflicto forma parte de las líneas que busca confirmar la Justicia.