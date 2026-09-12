    • 12 de septiembre de 2026 - 12:47

    Desvalijó una barbería en Capital y cayó con las máquinas y herramientas robadas

    El sospechoso fue identificado por las cámaras de seguridad y detenido tras un allanamiento en su vivienda de Rawson, donde encontraron parte del botín.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre fue detenido luego de ser señalado como el presunto autor de un robo cometido en una barbería de Capital, donde durante la madrugada habría ingresado tras violentar las puertas de acceso y se llevó distintas herramientas utilizadas para trabajar.

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    La investigación quedó en manos de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5. A partir del análisis de las cámaras de seguridad del comercio, los pesquisas lograron identificar al sospechoso, un hombre de apellido Martínez, oriundo de Rawson y con antecedentes por delitos contra la propiedad.

    Con la información reunida, los investigadores realizaron este sábado un allanamiento en el domicilio del sospechoso. Durante el procedimiento encontraron varias máquinas de cortar pelo, una importante cantidad de cuchillas denunciadas como robadas y prendas de vestir que serían las que habría utilizado al momento de cometer el hecho.

    Por disposición del fiscal interviniente, todos los elementos fueron secuestrados y Martínez quedó detenido, a la espera de ser presentado ante el juez en la audiencia correspondiente.

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