Asesinaron a un empresario hotelero y el principal sospechoso es su suegro de 82 años

Un empresario hotelero y gastronómico de 48 años fue asesinado este viernes en Puerto Iguazú , Misiones, durante un presunto enfrentamiento ocurrido dentro de un predio en construcción. Por el crimen, los investigadores tienen como principal sospechoso a su suegro, un hombre de 82 años , quien permanece internado bajo custodia policial.

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El hecho ocurrió alrededor de las 11.15 en la zona de las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez , en el barrio Zona Industrial. Cuando los efectivos de la Unidad Regional V llegaron al lugar, encontraron tendido en el suelo y sin vida a Alfredo Matías Wiebel Giampaoli .

El médico policial constató que la víctima presentaba una herida de arma de fuego , aparentemente compatible con un proyectil calibre 9 milímetros. Debido a la gravedad de la lesión, el empresario murió en el lugar. Por disposición judicial, su cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense de Posadas , donde será sometido a una autopsia.

Las primeras actuaciones de los investigadores ubicaron al suegro de la víctima en la escena del enfrentamiento y lo señalaron como el principal sospechoso del homicidio. Luego del ataque, el hombre habría abandonado el predio a bordo de una Toyota SW4 .

La Policía de Misiones desplegó un operativo para localizarlo y, cerca de las 16.30 , estableció que había ingresado a una clínica de Puerto Iguazú para recibir atención médica. Desde entonces permanece internado bajo una consigna policial , mientras la Justicia aguarda su evolución para determinar cómo avanzar con su situación procesal.

En paralelo, efectivos policiales, personal de Criminalística y autoridades judiciales realizaron peritajes durante varias horas en el lugar del crimen. Los especialistas levantaron rastros y elementos que podrían ayudar a reconstruir la secuencia del ataque.

Uno de los interrogantes centrales de la causa es dónde está el arma de fuego utilizada en el homicidio. Hasta el momento, los investigadores continúan con las tareas para localizarla y determinar con precisión qué ocurrió durante los minutos previos al disparo.

La Justicia de Misiones también busca establecer cómo comenzó la discusión, qué desencadenó el enfrentamiento y cuál fue el motivo del ataque. El vínculo familiar entre la víctima y el hombre de 82 años será uno de los principales aspectos que deberán ser esclarecidos para determinar las circunstancias del homicidio.