Revelaron la identidad del fallecido en el Jockey Club: discutió con otro espectador, se descompensó y murió en el centro de salud

El hombre de 59 años se descompensó luego del altercado y fue asistido con RCP por otros espectadores. Murió al llegar al Centro de Adiestramiento René Favaloro

Un hombre de 59 años murió este viernes en el marco de la clásica Domingo Faustino Sarmiento, que se desarrollaba en las instalaciones del Jockey Club San Juan. La víctima fue identificada como Fernando Héctor Martín y la Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo su fallecimiento, caratulado de manera provisoria como de etiología dudosa.

Según el informe de la UFI Delitos Especiales, el episodio ocurrió alrededor de las 17 horas, mientras se desarrollaban las tradicionales carreras de jinetes. Martín, que se encontraba entre los espectadores, habría protagonizado una discusión con otro hombre que posteriormente derivó en un forcejeo y en la caída de ambos al suelo. Por el momento, las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento son materia de investigación.

Tras el episodio, Martín se descompensó y fue asistido inmediatamente por otras personas que se encontraban en el lugar. Los espectadores le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que arribó la ambulancia contratada por el propio Jockey Club.

El hombre fue trasladado posteriormente al Centro de Adiestramiento René Favaloro, donde ingresó sin signos vitales. Pese al traslado y a las maniobras de asistencia realizadas previamente, los médicos constataron su fallecimiento.

A partir de lo ocurrido, personal policial y judicial realizó las tareas de rigor en el lugar. Luego, el cuerpo fue levantado y trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia que permitirá determinar las causas concretas de la muerte.