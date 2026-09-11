    • 11 de septiembre de 2026 - 21:48

    Revelaron la identidad del fallecido en el Jockey Club: discutió con otro espectador, se descompensó y murió en el centro de salud

    El hombre de 59 años se descompensó luego del altercado y fue asistido con RCP por otros espectadores. Murió al llegar al Centro de Adiestramiento René Favaloro

    El hombre se descompensó tras una discusión en el Jockey Club.

    El hombre se descompensó tras una discusión en el Jockey Club.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    Clásico 2025. Solicitadísimo primero, Endo Verde segundo. Este viernes, día de Clásico Sarmiento en San Juan.

    El Clásico Sarmiento vuelve a escena con una largada récord de caballos
    clasico sarmiento: el jockey club se luce para su gran reunion del ano

    Clásico Sarmiento: el Jockey Club se luce para su gran reunión del año

    Según el informe de la UFI Delitos Especiales, el episodio ocurrió alrededor de las 17 horas, mientras se desarrollaban las tradicionales carreras de jinetes. Martín, que se encontraba entre los espectadores, habría protagonizado una discusión con otro hombre que posteriormente derivó en un forcejeo y en la caída de ambos al suelo. Por el momento, las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento son materia de investigación.

    Tras el episodio, Martín se descompensó y fue asistido inmediatamente por otras personas que se encontraban en el lugar. Los espectadores le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que arribó la ambulancia contratada por el propio Jockey Club.

    El hombre fue trasladado posteriormente al Centro de Adiestramiento René Favaloro, donde ingresó sin signos vitales. Pese al traslado y a las maniobras de asistencia realizadas previamente, los médicos constataron su fallecimiento.

    A partir de lo ocurrido, personal policial y judicial realizó las tareas de rigor en el lugar. Luego, el cuerpo fue levantado y trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia que permitirá determinar las causas concretas de la muerte.

    La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, con intervención de los fiscales Sebastián Gómez y Agostina Pérez. La autopsia será clave para establecer si el fallecimiento estuvo relacionado con la descompensación sufrida después del forcejeo y determinar qué ocurrió durante los minutos previos a la muerte.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Un operativo policial realizado en Angaco terminó con un detenido.

    Lo pararon en Angaco por llevar una bolsa sospechosa y descubrieron algo grave

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Una pareja detenida y un auto secuestrado por el robo de indumentaria al Azul de Rawson. 

    Quién es la pareja detenida por el robo de indumentaria al club Unión de Villa Krause

    Por Germán González
    robo en un auto en capital, huyo a caucete y cayo tras una investigacion clave con camaras de seguridad

    Robó en un auto en Capital, huyó a Caucete y cayó tras una investigación clave con cámaras de seguridad

    Por Redacción Diario de Cuyo
    secuestran dos camionetas, una robada desde 2025 y otra con patente y papeles truchos

    Secuestran dos camionetas, una robada desde 2025 y otra con patente y papeles truchos

    Por Redacción Diario de Cuyo