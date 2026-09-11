Secuestran dos camionetas, una robada desde 2025 y otra con patente y papeles truchos

Personal de la Sección Sustracción de Automotores realizó dos procedimientos en Pocito y Capital. Recuperaron una Ford F-100 buscada por la Justicia y una Volkswagen Amarok completamente adulterada con documentación apócrifa.

La Policía de San Juan logró recuperar dos camionetas que presentaban graves irregularidades legales durante sendos operativos llevados a cabo por la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes (D-5). Los procedimientos permitieron sacar de circulación un rodado con pedido de secuestro vigente y otro que circulaba con numeración y documentación falsificada.

Una Ford F-100 con pedido de secuestro desde 2025 en Pocito El primero de los operativos se concretó en inmediaciones de calle Vidart y Calle 6, en el departamento Pocito. En ese lugar, los investigadores detectaron que una camioneta Ford F-100 de color rojo se encontraba a la venta.

Tras realizar las averiguaciones pertinentes, el personal policial constató que el vehículo contaba con un pedido de secuestro vigente emitido por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, el cual databa del año 2025. Por disposición de la Fiscalía interviniente, el rodado fue formalmente secuestrado y trasladado hacia la Central de Policía para continuar con las diligencias de rigor.

Una Volkswagen Amarok completamente adulterada en Capital El segundo procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Aberastain y Rivadavia, en pleno centro de Capital. En ese punto, los efectivos de la D-5 advirtieron la circulación de una camioneta Volkswagen Amarok que presentaba ambas chapas patentes apócrifas.

Al interceptar el vehículo, el conductor del rodado presentó una cédula verde que también resultó ser falsa. Con la autorización del poseedor, los peritos procedieron a verificar las bases físicas del vehículo: chasis, motor y el grabado de autopartes evidenciaban que todas las medidas de seguridad estaban totalmente adulteradas.