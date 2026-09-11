Reconocido exjugador del fútbol sanjuanino quedó detenido vinculado a una banda que hacía escruches a viviendas

Carlos Alejandro Paratore, un ex delantero que tuvo una extensa trayectoria en el fútbol sanjuanino y a nivel nacional, quedó involucrado en una investigación por una serie de robos y tentativas de robo en viviendas de Rivadavia, Pocito y Médano de Oro. El mendocino fue interceptado en Rivadavia y la Justicia investiga ahora cuál habría sido su participación en los hechos.

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Paratore fue encontrado cuando circulaba por el barrio Aramburu, en Rivadavia, a bordo de un Fiat Palio. El vehículo fue secuestrado por los investigadores, ya que sospechan que podría haber sido utilizado para trasladarse durante algunos de los episodios que forman parte de la causa.

La investigación está en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que ordenó una serie de allanamientos simultáneos en domicilios de Rawson y Rivadavia. Durante los procedimientos fueron recuperados distintos elementos que serían parte de los objetos denunciados como sustraídos, entre ellos televisores, computadoras, electrodomésticos, balanzas, bolsos con ropa y otros bienes.

Además de Paratore, fue detenido Román Ezequiel Molina Ovejero, señalado por los investigadores como uno de los presuntos integrantes activos del grupo. También fue aprehendido Exequiel Enrique Aballay, de 22 años, aunque su intervención se produjo en el marco de una causa contravencional.

La aparición de Paratore en una investigación policial tiene una particularidad para San Juan: su carrera futbolística estuvo fuertemente ligada a la provincia donde actualmente reside.

El delantero mendocino nació en Godoy Cruz el 19 de marzo de 1974 y comenzó su carrera profesional en San Martín de San Juan, donde debutó en 1995. Al año siguiente pasó a Atlético Alianza. En el Lechuzo permaneció hasta 1999 y luego regresó a Mendoza para continuar su carrera en Independiente Rivadavia. Sin embargo, años después volvería a tener presencia en el fútbol de San Juan.

Su recorrido también incluyó a Atlético Trinidad e Independiente Villa Obrera, por lo que vistió varias de las camisetas más reconocidas del fútbol provincial.

La trayectoria de Paratore se extendió durante varios años por diferentes categorías del fútbol argentino. Uno de sus momentos destacados fue su paso por Aldosivi de Mar del Plata, con el que consiguió en 2005 el ascenso a la Primera B Nacional tras una campaña en el Argentino A.

En 2006 llegó a Atlético Tucumán, donde jugó durante la etapa en la que el Decano competía en el Argentino A. Permaneció en el club tucumano hasta 2008 y luego continuó su carrera por otras instituciones.

Pero antes y después de ese paso por Tucumán, San Juan ocupó un lugar importante en su recorrido futbolístico. San Martín, Juventud Alianza, Trinidad e Independiente Villa Obrera forman parte de una trayectoria que lo hizo conocido para varias generaciones vinculadas al fútbol local.

Ahora, años después de su etapa como futbolista, Paratore volvió a quedar en el centro de la escena en San Juan, aunque por una investigación completamente alejada de las canchas.

La causa continúa en etapa investigativa y la Justicia busca determinar qué grado de participación habría tenido cada uno de los involucrados y si el automóvil secuestrado al ex futbolista fue utilizado en alguno de los robos que se encuentran bajo investigación.