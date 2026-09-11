Tras 4 allanamientos en Rawson, encontraron parte de la indumentaria robada a Unión de Villa Krause

La Brigada Sur realizó cuatro procedimientos en Rawson. Secuestraron desde camisetas, pantalones hasta conjuntos de entrenamiento que pertenecerían al club.

La investigación por el robo de la indumentaria de Unión de Villa Krause tuvo un avance durante las últimas horas, luego de que personal de la Brigada Sur realizara cuatro allanamientos en distintos domicilios de Rawson este viernes. Los procedimientos fueron positivos y permitieron recuperar una parte de los elementos sustraídos de la institución.

Operativo policial en Rawson Los operativos se concretaron en sectores de Villa Novoa y Villa Ester, incluyendo un procedimiento en la sede de la Unión Vecinal de Villa Ester. En los lugares allanados, los investigadores encontraron prendas que pertenecerían al Club Atlético Unión.

Entre los elementos secuestrados figuran 15 camisetas con sus respectivos pantalones cortos, 11 pares de medias, un camperón y seis conjuntos de buzo. En otro de los domicilios también fueron encontrados 13 pares de medias, nueve conjuntos de entrenamiento y ocho camisetas.

El hallazgo representa un avance importante para la causa, ya que se trata de parte de la indumentaria que había sido denunciada como robada de la secretaría del club.

El robo había generado preocupación dentro de la institución debido a que las prendas estaban destinadas a los futbolistas que representan al Azul en el Torneo Regional. Desde la dirigencia habían estimado que el perjuicio económico por la totalidad de lo sustraído rondaría los $10 millones.