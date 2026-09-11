    • 11 de septiembre de 2026 - 13:27

    Tras 4 allanamientos en Rawson, encontraron parte de la indumentaria robada a Unión de Villa Krause

    La Brigada Sur realizó cuatro procedimientos en Rawson. Secuestraron desde camisetas, pantalones hasta conjuntos de entrenamiento que pertenecerían al club.

    Los efectivos de la Brigada Sur realizaron los procedimientos en Rawson.

    Los efectivos de la Brigada Sur realizaron los procedimientos en Rawson.

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    Por Germán González

    La investigación por el robo de la indumentaria de Unión de Villa Krause tuvo un avance durante las últimas horas, luego de que personal de la Brigada Sur realizara cuatro allanamientos en distintos domicilios de Rawson este viernes. Los procedimientos fueron positivos y permitieron recuperar una parte de los elementos sustraídos de la institución.

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    Operativo policial en Rawson

    Los operativos se concretaron en sectores de Villa Novoa y Villa Ester, incluyendo un procedimiento en la sede de la Unión Vecinal de Villa Ester. En los lugares allanados, los investigadores encontraron prendas que pertenecerían al Club Atlético Unión.

    Entre los elementos secuestrados figuran 15 camisetas con sus respectivos pantalones cortos, 11 pares de medias, un camperón y seis conjuntos de buzo. En otro de los domicilios también fueron encontrados 13 pares de medias, nueve conjuntos de entrenamiento y ocho camisetas.

    El hallazgo representa un avance importante para la causa, ya que se trata de parte de la indumentaria que había sido denunciada como robada de la secretaría del club.

    Ahora, los elementos recuperados serán sometidos a las medidas de rigor para determinar su procedencia y avanzar en la investigación. La Policía continúa trabajando para establecer quiénes participaron del robo y lograr recuperar el resto de la indumentaria que todavía no fue encontrada.

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