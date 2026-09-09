Rawson celebra una nueva edición de la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil 2026: conocé cuándo será

El sabor y la tradición agrícola de Médano de Oro vuelven a ser los grandes protagonistas de la agenda local. El municipio de Rawson , en un trabajo conjunto con la Asociación de Esparragueros y el Club Central Argentino de Médano de Oro, confirmó la realización de la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil 2026.

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Esta propuesta integral busca poner en valor el esfuerzo de los productores y emprendedores, como así también resaltar la rica identidad de una de las zonas agrícolas más representativas del departamento sanjuanino.

La jornada central del evento se llevará a cabo el próximo domingo 20 de septiembre, de 11 a 18, en el emblemático Predio Gaucho José Dolores, ubicado en la calle Ramón Franco, entre calles 4 y 5. Durante este día, las familias y visitantes podrán disfrutar de una experiencia que combinará producción, gastronomía, cultura y actividades recreativas al aire libre.

Uno de los principales atractivos de la festividad será la destacada oferta gastronómica orientada a resaltar los dos productos insignia de la producción local: el espárrago y el alcaucil. Los asistentes encontrarán ranchos de comidas típicas, ferias y una variada variedad de platos elaborados especialmente para la ocasión.

Entre las actividades destacadas del domingo se encuentran:

Concurso al Mejor Plato: Un certamen que premiará la creatividad y el talento culinario en torno a los cultivos homenajeados.

Cocina en vivo: Una exhibición especial a cargo del reconocido chef Mauricio Tereszko, quien compartirá técnicas y recetas exclusivas ante el público.

Feria de emprendedores y ranchos: Espacios de comercialización directa de productos locales y opciones gastronómicas tradicionales.

Propuestas culturales y recreativas: Espectáculos e itinerarios pensados para el entretenimiento de toda la familia.

De esta manera, la fiesta no solo funciona como un punto de encuentro festivo, sino que se transforma en una vidriera fundamental para acercar al público el trabajo de quienes sostienen la actividad agrícola día a día.

Agenda previa: capacitación, competencia y sector productivo

A diferencia de años anteriores, la edición 2026 de la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil contará con una agenda previa que comenzará días antes del evento principal. Esta programación incluye certámenes tradicionales e instancias de formación profesional destinadas a fortalecer al sector agrícola local.

Miércoles 16 de septiembre – Concurso de Cortadores de Espárragos

Hora: a partir de las 10.

Lugar: Finca Médano de Oro.

Detalles: se llevará a cabo el tradicional Concurso de Cortadores de Espárragos, una competencia abierta que premia la destreza y la experiencia de los trabajadores del campo. La actividad entregará importantes premios a los ganadores.

Inscripciones y consultas: los interesados en participar pueden comunicarse al número 264 446-6873.

Viernes 18 de septiembre – Jornada Técnica del Espárrago 2026

Hora: De 14 a 19.



Lugar: Complejo Tierras Doradas (Médano de Oro).

Ejes temáticos: Innovación, Valor y Vinculación.

Detalles: un espacio enfocado en la actualización tecnológica y técnica para productores y trabajadores. Se abordarán contenidos vinculados al desarrollo sostenible de la actividad esparraguera. Las inscripciones se gestionarán a través de Lito. El encuentro contará con la participación y el respaldo de la Asociación Argentina de Horticultura (ASAHO), la Municipalidad de Rawson, el INTA, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y la Asociación de Esparragueros.

Apuesta al trabajo y las raíces sanjuaninas

Con la combinación de producción, capacitación, alta gastronomía y entretenimiento para toda la familia, la Municipalidad de Rawson revalida su compromiso con la identidad productiva de Médano de Oro. La Fiesta del Espárrago y el Alcaucil 2026 busca no solo celebrar la cosecha, sino también homenajear a los trabajadores y familias que hacen crecer una actividad histórica y profundamente ligada a las raíces de la provincia de San Juan.