Rawson inauguró la Galería de los Intendentes y homenajeó a quienes gobernaron el departamento

En el marco de los festejos por sus 84 años de vida institucional , Rawson inauguró este viernes la Galería de los Intendentes Electos por el Pueblo, un espacio que reúne a quienes estuvieron al frente del departamento desde el regreso de la democracia en 1983 hasta la actualidad.

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La ceremonia se realizó durante la mañana en el edificio municipal y contó con la presencia del intendente Carlos Munisaga , autoridades municipales, concejales, representantes judiciales, vecinos y familiares de exintendentes.

La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Gobierno, a través de las áreas de Archivo y Ceremonial y Protocolo, con el objetivo de recuperar y preservar la memoria institucional del departamento.

La galería reúne las imágenes de los intendentes elegidos por los rawsinos desde 1983 y busca convertirse en un espacio permanente para conocer la historia política de Rawson.

Durante el acto participaron los intendentes mandato cumplido Carlos Ciro Maturano, Carlos Francisco Fernández, Zulma Beatriz Ortiz, Eduardo Mauricio Ibarra y Juan Carlos Gioja , además de familiares de Vicente Mestre Pedro.

Como parte de la ceremonia, los exjefes comunales participaron del izamiento del Pabellón Nacional en la fachada del municipio y posteriormente se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

También hubo una invocación religiosa por el pueblo y el Gobierno de Rawson y distintos reconocimientos vinculados con la historia institucional.

Quiénes fueron los intendentes desde 1983

La nómina que integra la nueva galería comienza con Ciro Maturano, quien gobernó entre 1983 y 1987. Luego fue el turno de Vicente Mestre, entre 1987 y 1991.

Carlos Fernández ocupó el cargo durante dos períodos consecutivos, entre 1991 y 1999. Posteriormente, Zulma Ortiz estuvo al frente del municipio entre 1999 y 2003.

Entre 2003 y 2009 gobernó Mauricio Ibarra, mientras que Gustavo Rojas fue intendente entre 2009 y 2011.

Después llegó Juan Carlos Gioja, quien condujo Rawson durante dos períodos, entre 2011 y 2019. Lo sucedió Rubén García, entre 2019 y 2023.

Desde 2023, el departamento está conducido por Carlos Munisaga, cuyo mandato se extiende hasta 2027.

“Rawson logró algo extraordinario”

Durante su discurso, Munisaga destacó el aporte realizado por cada una de las gestiones municipales a lo largo de las últimas décadas y sostuvo que el crecimiento del departamento es resultado de un proceso colectivo.

“Cada uno, con sus dificultades, sus propósitos, su trabajo y su esfuerzo, le entregó una parte de su vida a nuestro departamento, a nuestra gente y a nuestra comunidad”, expresó.

El intendente también remarcó que Rawson se convirtió en el departamento más poblado y uno de los que más creció en San Juan, un proceso que, según planteó, no puede atribuirse a una sola gestión.

“Se construyó con el trabajo que cada intendente supo conducir, planificar y llevar adelante en su momento”, señaló.

El jefe comunal también puso en valor el rol de los municipios dentro de la democracia y destacó la cercanía que existe entre los gobiernos locales y los vecinos.

La galería también tendrá una versión digital

La nueva instalación cuenta además con un código QR que permitirá acceder desde celulares a contenidos vinculados con la historia institucional y política de Rawson.

La herramienta permitirá recorrer una línea de tiempo con los distintos períodos de gobierno y conocer más detalles sobre los intendentes que estuvieron al frente del departamento.

De esta manera, el municipio busca que la galería no sea solamente un espacio de homenaje, sino también una herramienta para que las nuevas generaciones conozcan la historia de Rawson.

Esta tarde inauguran el Paseo de la Argentinidad

Los festejos por el aniversario continuarán este viernes desde las 19, con el acto central y la inauguración del Paseo de la Argentinidad, ubicado sobre calle Zapiola, en Villa Hipódromo.

Según informó el municipio, la obra demandó una inversión de $120 millones de fondos municipales y permitió transformar un espacio que durante años funcionó como basural a cielo abierto.

El nuevo paseo ocupa unos 15.000 metros cuadrados y contará con skate park, arenero, playón de usos múltiples, pérgolas, juegos infantiles, pista de salud, mobiliario urbano y luminarias LED.

La intervención también contempla veredas, rampas, nivelación, sembrado de césped y una propuesta artística con murales dedicados a referentes argentinos del deporte y la música.

Así, Rawson cerrará la jornada central de su 84° aniversario con una doble propuesta: mirar hacia su historia a través de la Galería de los Intendentes y mostrar una obra pensada para el futuro del departamento.