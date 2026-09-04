Rawson inauguró la nueva Plaza La Paz en el barrio Los Plásticos

Lo que durante años fue un espacio abandonado y sin iluminación ahora se convirtió en un punto de encuentro para las familias del barrio UOYEP, conocido como Los Plásticos . En el marco de los festejos por el 84° aniversario de Rawson, el municipio inauguró la renovada Plaza La Paz , una obra que nació a partir de la organización y el pedido de los propios vecinos.

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La intervención permitió recuperar integralmente el espacio público y sumar infraestructura destinada a la recreación, el deporte y la convivencia. La plaza cuenta ahora con pérgolas equipadas con mesas y bancos, juegos infantiles, pista de salud, mobiliario urbano y cartelería nomencladora .

Uno de los principales cambios fue la incorporación de luminarias LED de 150 watts , además de la construcción de un playón multiusos , que amplía las posibilidades para la práctica deportiva y las actividades comunitarias.

La obra fue realizada mediante un trabajo articulado entre la Municipalidad de Rawson y la comunidad del barrio, cuyos habitantes comenzaron a organizarse para impulsar mejoras y transformar el lugar.

Durante la inauguración, el presidente de la Unión Vecinal, Héctor Muñoz , destacó la importancia de contar finalmente con un espacio propio para las familias.

“Esto marca un antes y un después y estamos muy contentos y orgullosos de que se haya podido concretar el sueño del vecino, que era tener nuestra plaza”, expresó.

Muñoz recordó que el proyecto comenzó a gestarse durante las reuniones de los habitantes del barrio y resaltó que la organización vecinal fue clave para avanzar con las gestiones.

“Hacía muchos años que no veíamos un cambio y decidimos formar nuestra Unión Vecinal. Queríamos mejorar nuestro barrio, pero también embellecerlo, y hoy sentimos que esas dos cosas las hemos podido lograr”, señaló.

Además, pidió a los vecinos asumir el compromiso de cuidar las nuevas instalaciones. “Los vecinos también somos protagonistas de este cambio. Fueron muchas reuniones, muchas gestiones y mucho esfuerzo. Ahora tenemos que comprometernos entre todos a cuidarlo”, sostuvo.

Munisaga destacó la transformación del espacio

El intendente Carlos Munisaga señaló que la inauguración refleja el espíritu de la semana aniversario de Rawson, que combina obras y recuperación de espacios públicos en distintos barrios.

“Hoy podemos escuchar a los chicos jugando y vemos a las familias disfrutando de este lugar. Eso es cambiar una realidad. Donde antes había abandono y oscuridad, hoy hay encuentro, recreación y mejor convivencia”, afirmó.

El jefe comunal también puso el foco en el rol de los vecinos y destacó que la organización comunitaria permite avanzar con proyectos que impactan directamente en los barrios.

“Cuando los vecinos se organizan, el diálogo fluye más, las ideas pueden concretarse y se genera un verdadero trabajo conjunto. Esta comunidad es un gran ejemplo de eso”, sostuvo.

La inauguración de Plaza La Paz se sumó a las obras realizadas durante la semana aniversario, entre ellas la renovación de la Plaza 1 de Diciembre y el Playón Polideportivo Lionel Messi, en barrio Franklin Rawson, además del lanzamiento de Rawson Nexo Minero, que reunió a más de 2.000 sanjuaninos.

De esta manera, Rawson continúa con su agenda por los 84 años del departamento, con actividades que combinan obras públicas, recuperación de espacios, participación vecinal y propuestas de desarrollo para la comunidad.