Rawson inauguró la nueva Plaza La Paz en el barrio Los Plásticos

Lo que durante años fue un espacio abandonado y sin iluminación ahora se convirtió en un punto de encuentro para las familias del barrio UOYEP, conocido como Los Plásticos. En el marco de los festejos por el 84° aniversario de Rawson, el municipio inauguró la renovada Plaza La Paz, una obra que nació a partir de la organización y el pedido de los propios vecinos.
La intervención permitió recuperar integralmente el espacio público y sumar infraestructura destinada a la recreación, el deporte y la convivencia. La plaza cuenta ahora con pérgolas equipadas con mesas y bancos, juegos infantiles, pista de salud, mobiliario urbano y cartelería nomencladora.
Uno de los principales cambios fue la incorporación de luminarias LED de 150 watts, además de la construcción de un playón multiusos, que amplía las posibilidades para la práctica deportiva y las actividades comunitarias.
La obra fue realizada mediante un trabajo articulado entre la Municipalidad de Rawson y la comunidad del barrio, cuyos habitantes comenzaron a organizarse para impulsar mejoras y transformar el lugar.
El sueño de los vecinos que se hizo realidad
Durante la inauguración, el presidente de la Unión Vecinal, Héctor Muñoz, destacó la importancia de contar finalmente con un espacio propio para las familias.
“Esto marca un antes y un después y estamos muy contentos y orgullosos de que se haya podido concretar el sueño del vecino, que era tener nuestra plaza”, expresó.
Muñoz recordó que el proyecto comenzó a gestarse durante las reuniones de los habitantes del barrio y resaltó que la organización vecinal fue clave para avanzar con las gestiones.
“Hacía muchos años que no veíamos un cambio y decidimos formar nuestra Unión Vecinal. Queríamos mejorar nuestro barrio, pero también embellecerlo, y hoy sentimos que esas dos cosas las hemos podido lograr”, señaló.
Además, pidió a los vecinos asumir el compromiso de cuidar las nuevas instalaciones. “Los vecinos también somos protagonistas de este cambio. Fueron muchas reuniones, muchas gestiones y mucho esfuerzo. Ahora tenemos que comprometernos entre todos a cuidarlo”, sostuvo.
Munisaga destacó la transformación del espacio
El intendente Carlos Munisaga señaló que la inauguración refleja el espíritu de la semana aniversario de Rawson, que combina obras y recuperación de espacios públicos en distintos barrios.
“Hoy podemos escuchar a los chicos jugando y vemos a las familias disfrutando de este lugar. Eso es cambiar una realidad. Donde antes había abandono y oscuridad, hoy hay encuentro, recreación y mejor convivencia”, afirmó.
El jefe comunal también puso el foco en el rol de los vecinos y destacó que la organización comunitaria permite avanzar con proyectos que impactan directamente en los barrios.
“Cuando los vecinos se organizan, el diálogo fluye más, las ideas pueden concretarse y se genera un verdadero trabajo conjunto. Esta comunidad es un gran ejemplo de eso”, sostuvo.
La inauguración de Plaza La Paz se sumó a las obras realizadas durante la semana aniversario, entre ellas la renovación de la Plaza 1 de Diciembre y el Playón Polideportivo Lionel Messi, en barrio Franklin Rawson, además del lanzamiento de Rawson Nexo Minero, que reunió a más de 2.000 sanjuaninos.
De esta manera, Rawson continúa con su agenda por los 84 años del departamento, con actividades que combinan obras públicas, recuperación de espacios, participación vecinal y propuestas de desarrollo para la comunidad.