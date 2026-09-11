    • 11 de septiembre de 2026 - 11:14

    Una avioneta que se estrelló mientras fumigaba un campo

    El piloto fue asistido en el lugar y derivado a un hospital, mientras se investigan las causas. VIDEO.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una avioneta utilizada para tareas agrícolas se precipitó a tierra en un establecimiento rural de la localidad de Perdices, en el departamento Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. El hecho se registró el jueves por la noche y derivó en un rápido operativo de emergencia. Hasta el momento no se informaron oficialmente los motivos que originaron la caída.

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    De acuerdo con las primeras informaciones, la aeronave realizaba labores de fumigación cuando perdió estabilidad y terminó impactando contra el suelo dentro del campo. Testigos registraron el episodio en video, donde se observa cómo el avión desciende de forma sostenida durante los segundos previos al impacto, sin lograr recuperar altura.

    Intervención de equipos de emergencia por la caída de la avioneta

    Según reportes de medios locales, el accidente se produjo en un predio ubicado a la altura del kilómetro 25 de la Autovía 14, con acceso por un camino vecinal. La avioneta estaba destinada a la aplicación de fertilizantes, una actividad habitual en la zona agrícola.

    Tras el aviso, acudieron al lugar efectivos de Bomberos Voluntarios de Ceibas, junto con personal policial, quienes desplegaron un operativo para asistir al piloto y asegurar el área. Las autoridades iniciaron actuaciones para determinar las circunstancias del siniestro.

    Minutos después del impacto, el piloto fue rescatado y trasladado al hospital Centenario de Gualeguaychú para su atención médica. Por el momento, no trascendieron detalles sobre su estado de salud, ni se difundieron informes técnicos sobre las posibles fallas o condiciones que provocaron el accidente.

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