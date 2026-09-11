    • 11 de septiembre de 2026 - 10:39

    Hallaron el cuerpo de una beba en la basura

    Los investigadores buscan determinar si la beba estaba con vida cuando la abandonaron.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El lunes en el barrio Güemes de Caleta Olivia, Santa Cruz, se vivió un espeluznante descubrimiento: el cadáver de una beba fue encontrado en un cesto de basura. El hallazgo se produjo gracias a la alerta de vecinos quienes, horrorizados, observaron a un perro alimentarse del contenido de una bolsa de nylon negra, de donde asomaban restos humanos.

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    El Juzgado de Instrucción Penal N° 1, con el magistrado Marcos Pérez Soruco al frente, ha asumido la investigación de este perturbador suceso. El objetivo principal de las pesquisas es determinar si el infante había nacido con vida, si falleció en el vientre materno, o si los restos son el resultado de un aborto.

    El hallazgo de la beba

    El desconcertante evento tuvo lugar en la intersección de las calles Máximo Berezoski y Misionero Beauvoir, una zona conocida por su cercanía a la escuela Juana Manso y los Bomberos Voluntarios. El cuerpo, que inicialmente un médico policial determinó ser el de una recién nacida de entre 34 a 40 semanas de gestación, presentaba signos de desgarro animal, una circunstancia que intentó ser establecida como posible resultado de la intervención de fauna del lugar.

    Los primeros momentos del descubrimiento condujeron a los vecinos a pensar que la bolsa contenía un gato muerto. Sin embargo, la verdad resultó ser más trágica. La alarma llegó a la Policía cerca de las 10:15 de la mañana, con efectivos de la Comisaría Segunda desplegándose rápidamente en el área para confirmar y proceder con la protección de la escena del crimen.

    La investigación por la beba

    La investigación, que aún está en fase inicial, contempla la revisión de video cámaras de seguridad en los alrededores, en busca de pistas que ayuden a identificar quién dejó la bolsa en el cesto de residuos. Restablecer la cadena de eventos que llevaron a la colocación del cuerpo en ese lugar es una prioridad.

    Por último, la posible relación del caso con ingresos recientes al Hospital Zonal "Padre Pedro Tardivo" está siendo investigada. La Policía busca cualquier admisión de mujeres con síntomas que podrían indicar un parto oculto o un intento de aborto reciente, en un esfuerzo por atar cabos y facilitar la resolución del caso.

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