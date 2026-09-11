"Tres hombres le indicaron qué decir"

La declaración del excomisario Walter Maciel volvió a instalar con fuerza una de las hipótesis más controvertidas sobre la desaparición de Loan Danilo Peña : que el nene murió después de ser atropellado y que posteriormente su cuerpo fue ocultado .

Walter Maciel rompió el silencio en el juicio por Loan: dijo que fue atropellado y apuntó a tres acusados

Caso Loan: Laudelina Peña se quebró en su declaración, pidió perdón por las mentiras y complicó al comisario Maciel

Maciel, uno de los acusados en el juicio, aseguró ante el tribunal que no tiene dudas sobre lo que ocurrió y señaló como responsables a Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña . Según su interpretación de las pruebas incorporadas a la causa, habría existido un “atropellamiento, levantamiento y posterior ocultamiento” .

Sin embargo, la teoría del accidente no es nueva en el expediente . Había aparecido mucho antes y quedó rodeada de contradicciones. Una de las declaraciones que ahora vuelve a cobrar relevancia es la de Catalina Peña , abuela de Loan y madre de Laudelina.

Cuando declaró ante el tribunal el 2 de julio de 2026, Catalina aseguró que su hija habría recibido indicaciones para instalar precisamente esa versión .

Catalina fue contundente cuando le preguntaron por lo ocurrido después de la desaparición de su nieto. “ Vinieron tres hombres a decirle a Laudelina que tenía que decir que era un accidente , pero para mí era mentira”, sostuvo la mujer durante su declaración.

La frase vuelve a quedar bajo la lupa después de la exposición de Maciel. Mientras el excomisario sostuvo ahora que las pruebas lo llevan a concluir que Loan efectivamente fue atropellado, la abuela había asegurado meses atrás que la versión del accidente habría sido sugerida a Laudelina por otras personas.

Catalina no fue la única integrante de la familia que recordó que esa hipótesis apareció prácticamente desde el comienzo del caso.

José Peña, padre de Loan, declaró que al día siguiente de la desaparición Laudelina ya había hablado de un supuesto accidente. Durante aquella audiencia reclamó que quienes conocieran la verdad contaran finalmente qué había ocurrido con su hijo.

Maciel aseguró que Loan fue atropellado y apuntó contra tres acusados

Durante su declaración del 10 de septiembre, Walter Maciel afirmó que llegó a esa conclusión después de analizar los elementos incorporados durante la investigación y el propio juicio.

El excomisario señaló directamente a Pérez, Caillava y Laudelina. También aseguró que el botín de Loan habría sido colocado para desviar los rastrillajes y sostuvo que Laudelina habría intentado orientar la búsqueda hacia lugares donde el nene no estaba.

Maciel incluso aseguró que sospechaba de la tía de Loan desde el comienzo de la investigación y cuestionó los cambios que tuvo su relato a lo largo de la causa.

Su exposición dejó así nuevamente en primer plano la teoría del accidente, una hipótesis que atravesó diferentes etapas de la investigación y sobre la que existen testimonios contrapuestos.

La versión del accidente que quedó bajo sospecha

Laudelina ya había instalado públicamente la hipótesis de que Loan había sido atropellado. Sin embargo, durante el juicio sostuvo que aquella versión no era verdadera y admitió que había mentido al realizar esa declaración.

Ese antecedente resulta central frente a las afirmaciones actuales de Maciel: aunque ambos relatos vuelven sobre la posibilidad de un atropello, no coinciden respecto de cómo surgió esa versión ni sobre su veracidad.

La foto del almuerzo en el día que Loan desapareció (Archivo)

A esto se suma lo declarado por Catalina. La abuela sostuvo que tres hombres habrían indicado a Laudelina que hablara de un accidente y dejó clara su propia postura frente a esa explicación: para ella, era mentira.

Qué dijo el papá de Loan después de escuchar a Maciel

José Peña se mostró prudente después de escuchar la exposición del excomisario. El padre del nene aseguró que espera que finalmente se conozca la verdad, pero evitó respaldar completamente la reconstrucción presentada ante el tribunal.

“No sé si creer si fue un accidente”, expresó después de la audiencia. También señaló que había aspectos del relato de Maciel que consideraba ciertos y otros sobre los que mantenía dudas.

De esta manera, más de dos años después de la desaparición de Loan, la hipótesis del atropello vuelve a ocupar un lugar central en el juicio. Pero lo hace atravesada por versiones enfrentadas: Maciel asegura ahora que las pruebas son contundentes, Laudelina reconoció que había mentido cuando habló de un accidente y Catalina declaró que tres hombres le habrían indicado a su hija que instalara justamente esa versión.

Mientras tanto, la principal pregunta que acompaña a la familia desde el 13 de junio de 2024 continúa sin una respuesta definitiva: qué pasó con Loan y dónde está.