    • 11 de septiembre de 2026 - 08:44

    Fuerte choque entre dos autos en Rawson: dos personas terminaron heridas

    El siniestro ocurrió en 25 de Mayo y República del Líbano, en el límite entre Rawson y Rivadavia.

    Foto captura de video.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un fuerte choque se registró este viernes en la esquina de calle 25 de Mayo y República del Líbano, en el límite entre los departamentos Rawson y Rivadavia.

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    Según las primeras informaciones, un Nissan en el que viajaban dos personas, el conductor y una pasajera, colisionó con un Peugeot 206. El impacto fue de consideración y dejó a los dos vehículos con importantes daños visibles, además de provocar la activación de los airbags.

    Como consecuencia del siniestro, dos personas resultaron heridas y, de acuerdo con la información preliminar, al menos tres de ambos vehículos habrían sido trasladados a un hospital para recibir atención médica.

    Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para asistir a los involucrados y avanzar con las pericias que permitan establecer cómo se produjo el choque y las responsabilidades correspondientes.

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