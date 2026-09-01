    • 1 de septiembre de 2026 - 20:21

    Fuerte choque en pleno centro de San Juan: un motociclista terminó hospitalizado

    El siniestro ocurrió en la esquina de Ignacio de la Roza y Entre Ríos. El motociclista impactó contra la parte trasera de un Renault Logan y debió ser trasladado al Hospital Rawson.

    El motociclista terminó tendido en el asfalto.&nbsp;

    El motociclista terminó tendido en el asfalto. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un fuerte choque se registró este martes por la tarde noche en una transitada esquina del centro de San Juan. El siniestro ocurrió minutos antes de las 20 en Ignacio de la Roza y Entre Ríos, en Capital, y tuvo como protagonistas a un automóvil y una motocicleta.

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    Según informaron fuentes policiales, un Renault Logan circulaba por Entre Ríos hacia el norte cuando, por motivos que son investigados, fue impactado en la parte trasera por una motocicleta que avanzaba por Ignacio de la Roza en dirección este.

    Producto de la violencia del impacto, el motociclista cayó pesadamente sobre el asfalto y quedó tendido en el lugar, manifestando fuertes dolores en distintas partes del cuerpo.

    Ante la situación, se hizo presente personal del servicio de emergencias 107, que asistió al hombre y posteriormente dispuso su traslado al Hospital Guillermo Rawson para recibir atención médica.

    Los semáforos todavía no están funcionando

    El accidente ocurrió en una esquina que históricamente registra un importante flujo vehicular y donde suelen producirse siniestros viales.

    Los sem&aacute;foros todav&iacute;a no est&aacute;n funcionando en esa esquina.

    Los semáforos todavía no están funcionando en esa esquina.

    Un dato que llamó la atención es que la Municipalidad de Capital ya instaló los nuevos semáforos en esa intersección, con el objetivo de mejorar la seguridad vial. Sin embargo, los dispositivos todavía no se encuentran operativos.

    Según se espera, los semáforos comenzarían a funcionar durante los próximos días, lo que permitiría ordenar el tránsito y reducir el riesgo de nuevos accidentes en uno de los cruces más transitados del centro sanjuanino.

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