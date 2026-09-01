Habló un sospechoso del ataque contra la expareja de Fernando Cerimedo en Bolivia: "El plan era pegarle un susto"

El caso que involucra al argentino Fernando Cerimedo , exasesor de Javier Milei, sumó un nuevo capítulo luego de que un presunto sicario colombiano reconociera su participación en el ataque a balazos contra su expareja, Nadia Beller , en Bolivia. El hombre aseguró que la intención era darle “un susto” a la mujer y que el verdadero objetivo era un argentino.

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En un video de unos seis minutos difundido por medios bolivianos, Aldo Silva Peña, alias “Juancho” , negó haber sido el autor material de los disparos contra Beller, aunque admitió haber participado del operativo.

Según su relato, el objetivo no era asesinar a la mujer , sino intimidarla. “A esa mujer había que pegarle un susto”, afirmó.

Beller, abogada y activista política, fue atacada el 17 de agosto en la vereda de un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Dos personas que se movilizaban en moto, vestidas como repartidores y con cascos, le dispararon a corta distancia. La mujer recibió tres impactos de bala.

Silva Peña sostuvo que la intención era robarle la cartera , pero negó que estuviera previsto rematarla una vez que quedara en el suelo. También aseguró que los teléfonos celulares no formaban parte del objetivo.

Sin embargo, una de sus declaraciones abrió una nueva línea dentro de la investigación. El colombiano afirmó que el verdadero blanco del operativo era “una personalidad gaucha, argentina”, aunque no aportó su identidad.

Cerimedo volvió a declararse inocente

Tras la difusión del video, Fernando Cerimedo se pronunció desde la prisión, donde permanece detenido en Bolivia, y volvió a negar cualquier participación en el ataque contra su expareja.

En una carta difundida por la prensa boliviana, el exasesor de Milei sostuvo que las declaraciones del presunto sicario podrían aportar elementos para determinar quién estuvo detrás del ataque.

“Soy inocente y jamás tuve la intención ni la capacidad de hacerle daño a Nadia”, afirmó Cerimedo, quien permanece detenido desde el 18 de agosto, cuando fue arrestado en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra.

El argentino aseguró además que lleva casi dos semanas privado de su libertad por un hecho que, según sostiene, no cometió. “Sigo confiando en que la investigación permitirá demostrar que no tuve ninguna participación”, expresó.

El pedido de Cerimedo a su expareja

En otro tramo de la carta, Cerimedo se dirigió directamente a Beller y le pidió que deje de acusarlo.

“A Nadia le pido que deje de acusarme sin pruebas”, sostuvo, aunque reconoció que ambos pueden tener diferencias personales.

Finalmente, reclamó que la investigación continúe y que se respete el debido proceso. “No pido un trato especial. No pido que nadie me crea simplemente por mis palabras. Pido que se investigue”, afirmó.

Beller fue candidata a diputada en 2019 por el Movimiento al Socialismo (MAS), espacio vinculado al expresidente boliviano Evo Morales, aunque posteriormente se alejó de ese partido. Cerimedo, en tanto, tuvo vínculos políticos en Bolivia y actualmente permanece detenido mientras avanza la investigación por el presunto intento de femicidio.