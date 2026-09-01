    • 1 de septiembre de 2026 - 21:04

    Una patada en la cara, un cuchillo y una vieja disputa por dinero

    Omar Alejandro Décima Garay fue acusado de lesiones graves y amenazas tras atacar a un hombre en la vereda de su casa.

    Patadas en la cara, un cuchillo y una vieja disputa por dinero

    Patadas en la cara, un cuchillo y una vieja disputa por dinero

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    Un hombre fue atacado a golpes y amenazado con un cuchillo mientras se encontraba sentado en la vereda de su domicilio, en Rivadavia. Por el hecho, Omar Alejandro Décima Garay quedó imputado por lesiones graves y amenazas, en concurso real.

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    El episodio ocurrió el 8 de agosto de 2025, cerca de las 22:30. Según la investigación, Décima Garay se acercó a la víctima y, sin mediar palabra, le dio una patada en el rostro.

    El golpe le provocó lesiones en ambos ojos, el pómulo izquierdo y el tabique, además de un importante sangrado. Luego, de acuerdo con la acusación, el agresor lo insultó y exhibió un cuchillo para amenazarlo.

    La investigación estableció además que entre ambos existían conflictos de vieja data, aparentemente vinculados con cuestiones de dinero.

    Suspensión del proceso por un año

    El caso avanzó por los delitos de lesiones graves y amenazas, previstos en los artículos 90 y 149 bis del Código Penal. La Fiscalía le atribuyó a Décima Garay la responsabilidad como autor.

    El 31 de agosto de 2026, el juez de Garantías Guillermo Adárvez homologó un acuerdo y resolvió la suspensión del proceso a prueba durante un año.

    Como parte de las condiciones, el imputado deberá realizar 24 horas mensuales de tareas comunitarias durante tres meses, en la Municipalidad de Rivadavia o en el lugar que determine la OMA.

    Además, tendrá que pagar una reparación simbólica de $150.000 al denunciante, en tres cuotas de $50.000 con vencimiento en septiembre, octubre y noviembre.

    Durante un año también tendrá prohibido acercarse a la víctima o realizar cualquier acto perturbador en su contra.

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