Una patada en la cara, un cuchillo y una vieja disputa por dinero

Un hombre fue atacado a golpes y amenazado con un cuchillo mientras se encontraba sentado en la vereda de su domicilio, en Rivadavia . Por el hecho, Omar Alejandro Décima Garay quedó imputado por lesiones graves y amenazas , en concurso real.

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El episodio ocurrió el 8 de agosto de 2025 , cerca de las 22:30. Según la investigación, Décima Garay se acercó a la víctima y, sin mediar palabra, le dio una patada en el rostro .

El golpe le provocó lesiones en ambos ojos, el pómulo izquierdo y el tabique , además de un importante sangrado. Luego, de acuerdo con la acusación, el agresor lo insultó y exhibió un cuchillo para amenazarlo .

La investigación estableció además que entre ambos existían conflictos de vieja data , aparentemente vinculados con cuestiones de dinero.

El caso avanzó por los delitos de lesiones graves y amenazas , previstos en los artículos 90 y 149 bis del Código Penal. La Fiscalía le atribuyó a Décima Garay la responsabilidad como autor.

El 31 de agosto de 2026, el juez de Garantías Guillermo Adárvez homologó un acuerdo y resolvió la suspensión del proceso a prueba durante un año.

Como parte de las condiciones, el imputado deberá realizar 24 horas mensuales de tareas comunitarias durante tres meses, en la Municipalidad de Rivadavia o en el lugar que determine la OMA.

Además, tendrá que pagar una reparación simbólica de $150.000 al denunciante, en tres cuotas de $50.000 con vencimiento en septiembre, octubre y noviembre.

Durante un año también tendrá prohibido acercarse a la víctima o realizar cualquier acto perturbador en su contra.