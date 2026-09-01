    • 1 de septiembre de 2026 - 16:08

    Volvió a manejar pese a estar inhabilitado por matar a un motociclista y ahora deberá cumplir la pena en la cárcel

    El hombre había recibido una pena condicional por homicidio culposo. Lo encontraron nuevamente al mando de una moto y la Justicia revocó el beneficio.

    Silva permanecerá unos 10 días en su casa, donde cumple prisión domiciliaria, luego pasará al penal de Chimbas.&nbsp;

    Silva permanecerá unos 10 días en su casa, donde cumple prisión domiciliaria, luego pasará al penal de Chimbas. 

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    Por Germán González

    La Justicia de San Juan condenó a Antonio Ceferino Silva a una pena única de tres años y dos meses de prisión efectiva después de determinar que quebrantó la inhabilitación que pesaba sobre él tras una condena por un accidente fatal. La resolución llegó tras un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscalía y la defensa.

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    Este martes, Silva iba a ir a juicio por no cumplir con lo resuelto por la Justicia. Sin embargo su defensa, la doctora Filomena Noriega y el fiscal José Plaza acordaron un abreviado por una pena de dos meses de prisión por el delito de quebrantamiento de pena. No es común que haya una condena por este tipo de delito.

    Revocaron la condena condicional

    En el marco de un juicio abreviado, el juez Alberto Caballero resolvió condenarlo a dos meses de prisión efectiva por quebrantamiento de pena, delito contemplado en el artículo 281 bis del Código Penal.

    Pero la consecuencia más importante fue la revocación de la condicionalidad de la condena anterior. De esta manera, los tres años de prisión que tenía en suspenso se transformaron en una pena de cumplimiento efectivo y fueron unificados con los dos meses de la nueva condena.

    Jos&eacute; Plaza, fiscal de la UFI Gen&eacute;rica, llev&oacute; a cabo la investigaci&oacute;n por el delito de quebrantamiento de pena contra Silva.&nbsp;

    José Plaza, fiscal de la UFI Genérica, llevó a cabo la investigación por el delito de quebrantamiento de pena contra Silva.

    Así, Silva deberá cumplir una pena única de tres años y dos meses de prisión efectiva, además de las costas del proceso.

    La resolución deja sin efecto el beneficio que le había permitido evitar la cárcel tras la condena por la muerte de Humberto Nicolás Jofré, luego de que volviera a conducir pese a tener una inhabilitación vigente por ocho años.

    Silva había sido condenado el 10 de junio de 2025 a tres años de prisión de ejecución condicional y a ocho años de inhabilitación para conducir vehículos con motor por el homicidio culposo de Jofré.

    La condena había sido dictada por la conducción negligente y antirreglamentaria de un vehículo, agravada por el consumo de alcohol por encima del límite legal.

    Lo encontraron nuevamente manejando

    El 20 de diciembre de 2025, cerca del mediodía, una mujer que se encontraba en una ferretería ubicada en calle Tucumán y Rodríguez, en Chimbas, observó a Silva circulando en una motocicleta roja.

    El hombre llevaba además un carro tipo tráiler de dos ruedas, en cuyo interior transportaba herramientas que aparentaban ser de jardinería.

    La situación derivó en una nueva causa penal, esta vez por quebrantamiento de pena, debido a que Silva estaba legalmente impedido de conducir.

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