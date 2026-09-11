Lo pararon en Angaco por llevar una bolsa sospechosa y descubrieron algo grave

El procedimiento ocurrió en Angaco durante un recorrido de prevención. El sospechoso circulaba en una moto 110 cc y llevaba una bolsa entre sus piernas.

Un hombre fue detenido este jueves en Angaco luego de ser interceptado mientras circulaba en una moto 110 cc con una bolsa entre sus piernas. Dentro del bolso, los efectivos encontraron un motor de motocicleta cuya numeración se encontraba presuntamente adulterada.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 13:45, cuando el móvil Halcón TW-06, perteneciente a la Base Las Tapias, realizaba recorridas de prevención y seguridad por calle Nacional, antes de Divisoria.

En ese momento, el personal recibió una advertencia a través del equipo de comunicación por parte del motorista de la Unidad Operativa Dos Acequias, que se movilizaba en el Halcón TR-27. El efectivo había advertido la presencia de un hombre que circulaba en una moto 110 cc y transportaba una bolsa de procedencia dudosa entre sus piernas.

A partir de esa información, el motorista del TW-06 logró interceptar al sospechoso y le solicitó que descendiera del rodado junto con la bolsa que llevaba consigo. Durante un palpado de urgencia y la inspección visual del contenido, los policías advirtieron que en el interior había un motor de moto.

Al verificarlo, constataron que el elemento presentaba la numeración aparentemente adulterada, por lo que solicitaron la colaboración del móvil jurisdiccional para continuar con el procedimiento.