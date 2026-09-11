Un espectador murió tras descompensarse durante la Clásica Domingo Faustino Sarmiento en el hipódromo

El hombre, de unos 70 años, se descompensó en una de las tribunas del Hipódromo de Rivadavia y falleció cuando era trasladado al Hospital Rawson.

El hombre se descompensó cuando miraba una de las carreras en el hipódromo.

Un hombre de aproximadamente 70 años murió este viernes por la tarde luego de sufrir una descompensación mientras presenciaba las carreras en el Hipódromo de Rivadavia, donde se disputaba la 74ª edición de la Clásica Domingo Faustino Sarmiento. El episodio generó conmoción entre los espectadores y obligó a desplegar un operativo de asistencia.

El hecho ocurrió cerca de las 15.30, cuando el hombre se encontraba en las gradas del sector izquierdo del predio del Jockey Club. De acuerdo con las fuentes consultadas, sufrió un repentino malestar y quienes estaban cerca advirtieron la situación y acudieron en su ayuda.

En medio de la desesperación, algunas personas que se encontraban en el lugar comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de la asistencia médica. Luego, una ambulancia lo trasladó de urgencia hacia el Hospital Guillermo Rawson, en Capital.

Sin embargo, el cuadro era crítico y, según trascendió, el hombre habría llegado al nosocomio sin signos vitales. Pese al rápido traslado y las maniobras de asistencia realizadas previamente, los profesionales no pudieron revertir la situación.El hombre, de unos 70 años, se descompensó en una de las tribunas del Hipódromo de Rivadavia y falleció cuando era trasladado al Hospital Rawson.

Hasta el momento no trascendió la identidad del fallecido. Las fuentes indicaron que se encontraba sin un allegado a su lado cuando sufrió la descompensación y que, minutos después, sus familiares llegaron al lugar para interiorizarse sobre lo ocurrido.