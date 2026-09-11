El Clásico Sarmiento vuelve a escena con una largada récord de caballos

Una nueva edición del Clásico Sarmiento se prepara para vivir una jornada histórica este viernes en el Jockey Club de Rivadavia . La tradicional prueba de 2.200 metros contará con 14 caballos inscriptos, el doble de los participantes que tuvo la edición 2025, y se espera una importante convocatoria de público, con más de 1.000 personas.

La competencia reunirá a ejemplares provenientes de San Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba, en una carrera que promete ser uno de los principales atractivos de la temporada del turf sanjuanino.

Entre los principales protagonistas aparece Endo Verde , entrenado por Sergio Perona. El caballo fue segundo en la edición 2025 y llega a esta nueva cita con importantes antecedentes recientes, luego de imponerse en dos destacadas competencias del interior del país: el Patrono Santiago y el Vendimia.

Por Mendoza participarán Agavero y Emblematicu; mientras que San Luis estará representado por Barolito y Quality Boy. Desde Córdoba llegará Don Nitrato.

La nómina de participantes se completa con A Mares, Baby Indal, Butan Nat, Ettore, Frangelico, Señor Importante, Te Super Adora y Teatro Lleno.

En la edición del año pasado, Solicitadísimo, conducido por Juan Carlos “Chupino” Noriega, se quedó con la victoria, mientras que Endo Verde finalizó en el segundo lugar.

Para este viernes, además del Clásico Sarmiento, está prevista una jornada varias carreras, en un programa que volverá a convocar a una gran cantidad de aficionados y que posiciona nuevamente a esta tradicional competencia como uno de los grandes acontecimientos del turf de San Juan. El precio de la entrada general será de 25 mil pesos y se aguarda una presencia multitudinaria de los amantes del turf.