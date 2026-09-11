Franco Colapinto vuelve a acelerar en la Fórmula 1: hora y TV de las prácticas del GP de España

Franco Colapinto vuelve a la pista este viernes para afrontar una nueva fecha de la Fórmula 1 , en un fin de semana especial por el estreno del Gran Premio de España en el nuevo circuito de Madring , en Madrid. El argentino buscará desde los primeros entrenamientos encontrar el mejor funcionamiento para el Alpine.

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La actividad para Colapinto comenzará temprano en Argentina. La primera práctica libre será a las 8.30 , tendrá una duración de una hora y le permitirá al piloto de Alpine tener el primer contacto oficial con el nuevo trazado madrileño. La segunda sesión está programada para las 12 .

El circuito de Madring, ubicado en la zona de IFEMA y Valdebebas , será una de las grandes novedades del calendario 2026. El trazado combina sectores urbanos con partes especialmente construidas y cuenta con 22 curvas y 5,47 kilómetros , por lo que representa un desafío inédito para todos los pilotos.

Para Colapinto, la jornada será especialmente importante porque permitirá comenzar a evaluar el comportamiento del Alpine A526 en una pista completamente nueva para la Fórmula 1. El argentino llega además después de una actuación destacada en Monza, donde había conseguido una buena posición de partida.

La actividad continuará el sábado con la tercera práctica libre a las 7.30 , mientras que la clasificación se disputará desde las 11 , siempre en horario argentino. Allí comenzará a definirse la posición de partida para la carrera.

El domingo será el momento central del fin de semana. El Gran Premio de España comenzará a las 10 de Argentina y tendrá lugar sobre el nuevo circuito madrileño. Será la primera carrera de Fórmula 1 disputada en este escenario.

En Argentina, las distintas sesiones del Gran Premio podrán seguirse por ESPN, FOX Sports y STAR Action, además de la plataforma oficial F1 TV Pro.

Con un circuito desconocido para todos y un trazado que combina sectores rápidos y zonas técnicas, Colapinto tendrá desde este viernes una nueva oportunidad para medir el potencial de su Alpine y comenzar a construir un fin de semana competitivo en Madrid.