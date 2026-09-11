La Liga F7 enciende la pasión de más de 600 jugadoras: arranca el torneo femenino más grande de San Juan

El fútbol femenino sanjuanino se prepara para vivir una jornada histórica. Este sábado rodará la pelota en el inicio del Torneo Clausura de la popular "Liga F7" (Liga Femenina 7) , el campeonato amateur que cuenta con el auspicio de DIARIO DE CUYO y que se ha consolidado como la competencia de mayor crecimiento en la provincia.

Franco Colapinto vuelve a acelerar en la Fórmula 1: hora y TV de las prácticas del GP de España

Detrás del certamen se encuentra CoBe Torneos , la firma creada por María Emilia Colombo y Andrés Beatrice . El proyecto nació de una amistad dirigencial: "Con Emilia nos conocimos trabajando para clubes de la Liga Sanjuanina, ella era delegada y jugadora de Trinidad y yo de Desamparados. Los martes nos veíamos en las reuniones y siempre conversábamos sobre lo lindo que sería construir algo distinto", recordó Beatrice.

Tras alejarse de sus instituciones por motivos personales, decidieron formalizar la idea e iniciar su propio camino en enero de 2023 tras un acuerdo con la dirigencia de Adepu. El debut oficial se produjo a fines de abril de 2023 con solo 10 equipos. Desde entonces, la respuesta de las futbolistas generó una expansión vertiginosa: el certamen pasó a 16 y luego a 30 planteles en 2024, alcanzó los 36 en el Apertura 2025 y hoy cuenta con 35 clubes confirmados . La competencia se encuentra estructurada en tres divisiones: Primera A (11 equipos), Primera B (12 equipos) y Primera C (12 equipos) .

En total, la liga moviliza cada fin de semana a cerca de 600 jugadoras activas , integradas en listas de buena fe que van de 15 a 25 futbolistas. Al respecto, María Emilia Colombo destacó el orgullo que representa esta convocatoria: "Ver cómo creció este sueño es el verdadero orgullo de CoBe. Queremos que San Juan tenga el torneo femenino con el nivel y la organización que las jugadoras se merecen".

A lo largo de sus certámenes, CoBe implementó un reglamento exclusivo orientado a garantizar la paridad y la seguridad física de las participantes. Para evitar desigualdades, se limita el ingreso de futbolistas "federadas" (aquellas con paso por clubes oficiales desde 2023) a un máximo de cinco por lista, permitiendo únicamente tres en cancha en simultáneo. La edad mínima de participación es de 18 años, contemplando solo una excepción por equipo para jóvenes que cursen el último año del secundario y cumplan la mayoría de edad durante el torneo.

En el terreno de juego, la liga destaca por normativas ágiles: está estrictamente prohibido barrerse a disputar el balón para reducir lesiones, los tiros libres en territorio rival son siempre indirectos, las tarjetas amarillas conllevan una suspensión temporal de 2 minutos y las rojas dejan al equipo en inferioridad numérica durante 5 minutos o hasta recibir un gol.

CRACKS. Los organizadores prueban la redonda en la cancha.

En lo deportivo, el campeonato disputará una primera fase de todos contra todos. En las divisiones A y B se jugarán cruces de eliminación directa, mientras que la categoría C estrenará un formato especial de copas paralelas ideado para que las escuadras eliminadas sigan compitiendo la misma cantidad de partidos y no pierdan ritmo. Además, para erradicar episodios de violencia en los partidos definitorios, los dos finalistas de las categorías B y C obtienen el ascenso directo, sumado a cruces de promoción entre el 3° y 4° puesto del ascenso contra el 9° y 10° de la divisional superior.

De las aulas a la cancha y gestión digital

Uno de los pilares más notables de la Liga F7 es su compromiso educativo: la organización exige la presentación del título secundario a sus jugadoras, permitiendo solo un cupo por equipo para quienes no hayan completado sus estudios. Esta cláusula funcionó como un canal de transformación social: más de 10 futbolistas rindieron sus materias pendientes para obtener el título secundario y liberar así el cupo a sus compañeras.

FAMILIA. Se espera un debut con un gran marco en el nuevo predio.

Toda la logística, estadísticas, fixtures y documentación se gestionan a través de su plataforma digital interactiva. Tras iniciar en Adepu —donde aportaron para la construcción de una segunda cancha— y su posterior paso por Vidart Camp, este sábado la Liga F7 inaugurará su nueva casa en el predio Elite Club. "Nuestra expectativa es alta en cuanto a cómo las chicas pueden llegar a vivir una experiencia mucho más gratificante, no solo dentro de la cancha, sino también afuera. Queremos brindarles un lugar con todas las comodidades que les invite a quedarse y a generar un verdadero sentido de pertenencia", concluyó Beatrice.

Elite Club: la flamante sede diseñada a la medida del fútbol femenino

Tras sus anteriores pasajes por Adepu y Vidart Camp, la Liga F7 inaugurará este fin de semana su nueva sede oficial en el predio "Elite Club", localizado en Abraham Tapia y Nacional, Rawson. La concreción del espacio que alquilan surgió de un proyecto liderado por familiares de Andrés, Alejandro Bazán y Sabrina Beatrice, quienes realizaron una importante inversión privada para dotar al certamen de instalaciones acordes al volumen de participantes.

El complejo cuenta con cuatro canchas de Fútbol 7 de césped natural adaptadas a medidas reglamentarias, con cerramientos perimetrales individuales de alambrado reforzado e iluminación profesional proyectada y certificada por ingenieros. En materia de vestuarios y sanitarios, las deportistas tendrán a disposición 16 baños de mujeres construidos íntegramente de material y seis duchas provistas de cambiadores internos.

El lugar suma además sanitarios masculinos y dos baños adaptados para personas con discapacidad con cambiador de bebés. Pensando en la asistencia médica durante la jornada deportiva, el predio estrena una enfermería y salita sanitaria exclusiva a resguardo del clima, equipada con camillas, bacha y botiquines para el personal de ambulancia.

La oferta de comodidades se completa con un buffet climatizado con capacidad para 50 personas, un sector arbolado de parrilleros con mesas amuralladas y estacionamiento propio dentro del recinto.