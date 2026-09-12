    • 12 de septiembre de 2026 - 11:26

    Entre tres asaltaron a un adolescente, lo golpearon y le robaron el celular

    El menor, de 16 años, fue atacado por tres sujetos en Villa del Sur y sufrió el robo de su celular. Su tío también fue agredido cuando intentó recuperar el teléfono.

    Uno de los tres asaltantes que quedó detenido.&nbsp;

    Uno de los tres asaltantes que quedó detenido. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un adolescente de 16 años fue golpeado y asaltado en Chimbas y, poco después, dos de los presuntos agresores fueron localizados y aprehendidos por la Policía. El episodio ocurrió este viernes 11 de septiembre en inmediaciones de Villa del Milagro y quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia, bajo la carátula de Lesiones Leves y Amenazas.

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    De acuerdo con la denuncia, el adolescente caminaba por el espacio verde de Villa del Sur rumbo a la casa de un tío cuando fue interceptado por tres sujetos conocidos en la zona como “Catita”, “Monito” y “El Porteño”. Según su relato, los individuos lo atacaron a golpes de puño y patadas y le sustrajeron un teléfono Motorola E6.

    Tras el ataque, el menor logró escapar y corrió hasta la vivienda de su tío, ubicada en inmediaciones de avenida Benavídez y Prolongación Chacabuco. El hombre salió del domicilio para reclamarle a uno de los señalados que devolviera el celular, pero terminó siendo víctima de una nueva agresión.

    Según el parte policial, “El Porteño” y “Catita” atacaron al hombre con golpes y piedrazos, provocándole un corte en la zona de la ceja y hematomas en distintas partes del cuerpo.

    Con las características aportadas por las víctimas, los efectivos de la Subcomisaría Santa Lucía Este realizaron recorridas por la zona y lograron encontrar a dos de los sospechosos dentro de Villa del Milagro.

    Uno de ellos fue identificado como Illanes, de 45 años, quien quedó aprehendido y vinculado a la causa que tramita bajo el sistema de Flagrancia. Al momento de su localización vestía un pantalón azul y negro a cuadros y una campera bordó.

    El otro sospechoso, identificado como Quiroga, llevaba una remera gris y pantalón negro. Al manifestar que era menor de edad, se dio intervención a las autoridades correspondientes y fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD).

    La investigación continúa para determinar la participación de cada uno de los involucrados y avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

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