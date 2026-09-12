Una mujer murió tras volcar el auto en el que viajaba con su familia

Una mujer de 30 años murió este viernes en un violento vuelco sobre la Ruta 237 , cerca de Villa El Chocón, en Neuquén. La víctima viajaba junto a sus padres y su hijo de dos años cuando el auto que conducía se despistó en un tramo de curvas y terminó dando al menos dos vueltas.

Ordenaron tratamiento psicológico para la joven acusada de matar a su novio en Chaco

Desvalijó una barbería en Capital y cayó con las máquinas y herramientas robadas

La víctima fue identificada como Marilyn Valenzuela , oriunda de Allen, Río Negro. La mujer regresaba desde Chile hacia su ciudad cuando, por motivos que todavía son investigados, perdió el control de un Renault Fluence en el que también viajaban sus padres, de 58 y 59 años, y su pequeño hijo.

El accidente ocurrió a unos nueve kilómetros de Villa El Chocón , en dirección a Picún Leufú. Según las primeras averiguaciones, el vehículo mordió la banquina en un sector de la ruta que presenta dos curvas consecutivas y terminó saliendo de la calzada. El auto dio “al menos dos tumbos”, de acuerdo con el relato aportado por el padre de la víctima.

La violencia del vuelco no provocó heridas de gravedad en el pequeño, que viajaba correctamente sujetado en una silla de seguridad infantil . Los investigadores también determinaron que todos los ocupantes llevaban colocado el cinturón de seguridad al momento del accidente.

Los padres de Valenzuela sufrieron golpes y fueron asistidos por personal de emergencia. El hombre, de 59 años, fue trasladado al hospital de Villa El Chocón, mientras que la mujer, de 58, fue derivada a un centro médico de Cutral Co. Ambos se encontraban fuera de peligro .

En cambio, la conductora recibió un fuerte golpe en la cabeza y murió en el lugar como consecuencia de las lesiones sufridas durante el vuelco.

Investigan las causas del despiste

Los peritos y efectivos de la Policía de Neuquén trabajan para establecer qué provocó el accidente. Entre los elementos analizados aparece un desnivel de entre 10 y 15 centímetros entre la calzada y la banquina, una diferencia que podría haber dificultado la maniobra al momento en que el vehículo abandonó el asfalto.

Además, los investigadores analizan la posibilidad de que el Renault Fluence circulara a una velocidad elevada, aunque ese aspecto todavía forma parte de las pericias y no fue establecido como causa definitiva del siniestro.

En el lugar trabajaron efectivos de la División Tránsito de Neuquén y bomberos de Villa El Chocón, quienes asistieron a los ocupantes, aseguraron la zona y realizaron las tareas correspondientes para reconstruir cómo ocurrió el vuelco fatal.