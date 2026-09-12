Incendio en Rawson: las llamas consumieron pastizales y generaron preocupación entre los vecinos

El fuego se desató sobre la noche de este viernes en un predio ubicado sobre General Acha hacia el sur. Bomberos acudió para controlar las llamas.

Un incendio de pastizales se registró durante la noche de este viernes en un terreno ubicado sobre General Mariano Acha Sur, en Rawson, y provocó una importante columna de humo que pudo observarse desde distintos puntos de la zona.

El siniestro se inició a la altura de calle Agustín Gómez, pasando General Mariano Acha, dentro del predio. Según las primeras informaciones, las llamas avanzaban campo adentro, mientras el fuego permanecía activo y era visible desde el sector de circulación.

La gran cantidad de pastizales secos favoreció la propagación del fuego y generó una densa humareda que cubrió buena parte del terreno. La situación generó preocupación entre los vecinos de las inmediaciones.

Ante el avance de las llamas, personal de Bomberos se dirigió al lugar para intervenir y trabajar en el control del incendio.