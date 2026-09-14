    • 14 de septiembre de 2026 - 09:59

    Maximiliano Alves Pinheiro, experto en tecnología: "El error de las mineras no es ignorar la IA, sino no saber dónde aplicarla para recortar costos"

    Maximiliano Alves Pinheiro, docente de la UNSJ y directivo tecnológico regional, será uno de los disertantes de Hackeando San Juan. En una entrevista con Diario de Cuyo, analiza el impacto de la inteligencia artificial, los desafíos de la industria minera y por qué elegir quedarse en la provincia.

    Maximiliano Alves Pinheiro, experto en tecnología: El error de las mineras no es ignorar la IA, sino no saber dónde aplicarla para recortar costos

    Maximiliano Alves Pinheiro, experto en tecnología: "El error de las mineras no es ignorar la IA, sino no saber dónde aplicarla para recortar costos"

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    Por Eliana Dominguez

    Es docente de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), fue CTO durante 14 años y hoy lidera la ingeniería para Latinoamérica en una compañía global. Con un recorrido que une la academia local con las grandes ligas tecnológicas internacionales, Maximiliano Alves Pinheiro será uno de los disertantes centrales de Hackeando San Juan, el espacio del Ciclo Pilares que busca cruzar a la industria minera con soluciones tecnológicas concretas desarrolladas por talento local.

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    En diálogo con Diario de Cuyo, el licenciado en Ciencias de la Computación dejó definiciones tajantes sobre el rol de la inteligencia artificial, los errores del pasado, los desafíos de retener talento en la provincia y cómo la tecnología puede transformar la actividad minera.

    El peligro no es la IA, sino saber qué pedirle

    Para Alves Pinheiro, quien se desempeña como Vicepresidente Asociado de Ingeniería y Head of Engineering Practices para la región, el error más común es temerle a la automatización sin comprender su funcionamiento real.

    "El conocimiento técnico va a ser un commodity", sentenció, y explicó que las aulas universitarias suelen fallar al priorizar la construcción de soluciones técnicas por encima de la identificación y resolución real de problemas humanos. "Lo que no se puede reemplazar son las habilidades para entender y empatizar con problemas del mundo real y describir correctamente las necesidades de los clientes".

    Bajo este escenario promueve el concepto de Spec-Driven Development. Explicado sin tecnicismos gerenciales: si no se define con absoluta precisión lo que se busca, la herramienta alucina. "Tiene la capacidad de implementar soluciones muy complejas en poco tiempo y a muy bajo costo. El problema es que si las especificaciones no están bien definidas, la IA solo genera soluciones parciales y, aunque dé la sensación dopamínica de que todo va súper rápido, en realidad solo se está desperdiciando tiempo y tokens", advirtió.

    "El problema es confundir un programador con un desarrollador de software. La programación probablemente sea reemplazada por la IA en el mediano plazo, pero la capacidad de hacer que las cosas pasen, comunicarlas y liderar la implementación es algo que a la inteligencia artificial le va a tomar bastante tiempo".

    El error más caro y el "techo" de San Juan

    Al repasar sus más de diez años como director de tecnología (CTO), Alves Pinheiro reconoció cuál fue su traspié más costoso: "Construimos un producto para un negocio que no terminamos de validar completamente y no era lo que los usuarios necesitaban. Tuvimos que tirar la mayor parte a la basura. Fue muy caro, casi lapidario".

    Consultado sobre las dificultades para gestar empresas globales desde San Juan, reconoció que el talento local abunda y es escalable, pero chocó históricamente con dos barreras: "La red de contactos son las autopistas que te hacen llegar lejos y rápido, y eso en San Juan nos faltó. Además, el problema es que no hay compañías locales que tengan desafíos de escala masiva —como controlar envíos en barcos a todo el mundo— que configuren un techo muy alto de crecimiento profesional".

    Minería e inteligencia artificial: dónde aplicar el foco

    Al abordar el impacto de la tecnología en el motor económico de la provincia, prefirió no estipular un porcentaje de pérdidas para una compañía que desestime estas herramientas, pero marcó el terreno de acción.

    "Lo que tienen que medir las mineras es cuáles son los mayores problemas en costo y tiempo, dejando fuera logística y perforación. Deben enfocarse en planificación, exploración, predicción, procesamiento de datos geológicos y optimización de recursos. Ahí la IA puede reducir costos y mejorar drásticamente la eficiencia". "Lo que tienen que medir las mineras es cuáles son los mayores problemas en costo y tiempo, dejando fuera logística y perforación. Deben enfocarse en planificación, exploración, predicción, procesamiento de datos geológicos y optimización de recursos. Ahí la IA puede reducir costos y mejorar drásticamente la eficiencia".

    Finalmente, dejó un mensaje optimista para los estudiantes de la UNSJ que debaten entre emigrar o apostar al suelo sanjuanino: dominar el inglés como piso, animarse a una experiencia internacional para "abrir la cabeza" como sus siete meses en Francia y aprovechar la virtualidad para trabajar de manera global sin desarraigarse.

    "Para mí no hay mejor lugar en el mundo para vivir o tener una familia que San Juan. El mundo se está volviendo cada vez más complicado, y creo profundamente que Argentina es el mejor país del mundo para vivir, al menos como yo entiendo la vida", concluyó.

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