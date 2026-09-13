Rawson ofrece capacitaciones gratuitas de tecnología para todas las edades

El Hub Tecnológico de Rawson amplía su propuesta de formación con nuevas capacitaciones gratuitas destinadas a vecinos de distintas edades e intereses. Las actividades apuntan a incorporar herramientas digitales, mejorar las oportunidades laborales, fortalecer emprendimientos y facilitar el acceso a las nuevas tecnologías.

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La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Rawson, a través del Centro de Desarrollo Emprendedor Manuel Lemos, y contempla talleres vinculados con el empleo, las finanzas personales, la comunicación de proyectos, el diseño 3D y la inclusión digital de adultos mayores.

El cronograma comenzará el martes 15 de septiembre, a las 11, con el Taller de Empleo, pensado para quienes buscan mejorar sus posibilidades de inserción laboral. Durante el encuentro se abordarán herramientas para armar y mejorar el currículum, preparar postulaciones y potenciar el perfil profesional.

Luego será el turno del taller de Finanzas Personales, previsto para el jueves 18 de septiembre a las 11. La propuesta continuará el jueves 24, a las 14, con Storytelling, una capacitación orientada a aprender a contar historias alrededor de un producto, conectar con el público y comunicar una propuesta de manera efectiva.

Los tres talleres se realizarán de manera presencial y gratuita en la Biblioteca Popular Sur. Los participantes deberán presentarse 15 minutos antes del horario establecido para completar la acreditación.

Un taller para acercar el celular a los adultos mayores

La agenda también contempla una capacitación especialmente pensada para adultos mayores, con el objetivo de brindarles herramientas para utilizar el celular de manera sencilla, práctica y segura.

El taller abordará cuestiones como el uso básico del teléfono, WhatsApp y mensajería, contactos y llamadas, fotografías y videos, aplicaciones útiles y navegación segura por internet. La propuesta busca favorecer la autonomía en actividades cotidianas que cada vez requieren mayor manejo de dispositivos digitales.

Blender, una puerta de entrada al mundo 3D

Otra de las propuestas estará enfocada en quienes quieran dar sus primeros pasos en el diseño y la producción de contenidos digitales. Se trata del taller “Blender – Introducción al 3D”, que permitirá conocer las posibilidades de esta herramienta.

Durante la capacitación se trabajará con modelado, impresión y animación 3D, además de la creación de personajes destinados a videojuegos y videos. El curso se desarrollará todos los sábados desde las 9, también en la Biblioteca Popular Sur.

Para obtener información e inscribirse, los interesados pueden comunicarse exclusivamente por WhatsApp al 2644822570. También pueden acercarse de lunes a viernes, de 8 a 13, al Centro de Desarrollo Emprendedor Manuel Lemos, ubicado en Tacuarí 610 (O), Ex Coloso, o a la Biblioteca Popular Sur, en Mendoza 1475 (S) y Dr. Ortega.

Con esta nueva agenda, Rawson busca ampliar el acceso a la formación tecnológica gratuita, con propuestas que van desde herramientas para conseguir empleo y potenciar emprendimientos hasta conocimientos digitales destinados a jóvenes, adultos y personas mayores.